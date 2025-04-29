 

Новая технология пермских ученых удешевит и повысит эффективность нефтепереработки

29.04.2025, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Метилэтилкетон — это бесцветная легколетучая жидкость, которая широко используется в качестве растворителя при производстве лаков, красок, клеев. Он особенно важен для удаления примесей и парафинов из базовых масел на нефтеперерабатывающих заводах – это необходимо для улучшения свойств смазочных материалов. Он широко применяется в различных отраслях промышленности благодаря своей высокой растворяющей способности и относительно низкой токсичности по сравнению с другими аналогичными веществами. Тем не менее, в России его собственное производство в промышленном масштабе отсутствует, а импорт сопряжен со сложностями доставки и, как следствие, высокими финансовыми затратами.

Ученые Пермского Политеха разработали собственную технологию синтеза метилэтилкетона, которая позволит предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли самостоятельно получать растворители для очистки масел.

— Производство по нашему методу состоит из двух стадий. На первой бензол (простое химическое вещество) соединяется с 2-бутанолом – разновидностью спирта. К ним необходимо добавить катализатор, который ускорит химическую реакцию – например, серную кислоту. После этого мы получим промежуточное вещество, которое затем нужно окислить с помощью воздуха. В результате образуются сразу два продукта: нужный нам растворитель метилэтилкетон, а также фенол – он необходим для очистки масел от ароматических соединений. Это выгоднее, чем производить каждый из них отдельно, — рассказывает Юлия Рожкова, научный руководитель проекта, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат технических наук.

В ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения

Технология спутникового позиционирования широко распространена в различных сферах человеческой деятельности, включая персональную навигацию, сельское хозяйство, строительство, военное дело, транспо…

naked-science.ru

Ключевое отличие этой технологии от существующих аналогов — использование химически чистого 2-бутанола, что снижает риск ненужных побочных реакций с возникновением веществ, из-за которых может потребоваться дополнительная очистка. Для сравнения, в зарубежном производстве применяются менее стабильные соединения, что приводит к снижению качества получаемого продукта.

— Планируемая цена готового растворителя — не более 250 000 рублей за тонну, что дешевле импортных аналогов. Основными потребителями метилэтилкетона и фенола станут нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, эти вещества востребованы в лакокрасочной промышленности и в изготовлении полимерных материалов (пластмасс), — поясняет Виталий Аделов, студент второго курса магистратуры факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ.

В будущем исследователи планируют зарегистрировать патент, участвовать в стартап-конкурсах для привлечения инвестиций, провести переговоры с потенциальными заказчиками и партнерами, а также создать пилотную полупромышленную установку.

Таким образом, проект решает сразу две задачи: снижение зависимости от импорта и повышение эффективности нефтепереработки. Технология позволяет одновременно получать и метилэтилкетон, и фенол, что делает ее экономически выгодной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / YKK разработала автоматический замок-молнию с дистанционным управлением

29.04 / Лукашенко повелел изъять из учебников имена правителей, замеченных в переписывании истории

29.04 / Китайский IT-гигант Alibaba представил новую нейросеть Qwen 2.5 Max

29.04 / Мнение «аналитика»: О капитуляции Лаврова…. Да как он только решился на такое?

29.04 / В Перми придумали, как эффективно перерабатывать мясные отходы

29.04 / Живем ли мы в симуляции? Физик выдвигает необычную гипотезу, после изучения смертельной болезни

29.04 / Материал с астероида Бенну подтверждает распространенность условий для жизни в космосе

29.04 / В Ираке археологи обнаружили древние орудия возрастом 1,5 миллиона лет

29.04 / Пауки снова захватили бразильское небо

29.04 / Загадка времени: реальность или иллюзия?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика