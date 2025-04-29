 

Лукашенко повелел изъять из учебников имена правителей, замеченных в переписывании истории

29.04.2025, 9:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о немедленном изъятии из всех белорусских учебников истории упоминаний о правителях, когда-либо прибегавших к фальсификации или искажению исторических фактов.

По словам представителей Министерства образования, мера направлена на укрепление исторической правды и защиту молодого поколения от дезинформации.

– Мы должны чётко понимать, что история – это священная наука, и никто не имеет права её переписывать в угоду своим политическим амбициям, – заявил министр образования Андрей Иванец. – Поэтому мы должны избавить наши учебники от упоминаний о тех, кто сам грешил этим.

Список «неблагонадёжных» правителей будет опубликован в ближайшее время и разослан во все учебные заведения страны».

Эксперты отмечают, что после выполнения указа в белорусских учебниках истории может образоваться значительная «лакуна», а некоторые исторические периоды будут представлены весьма схематично. В Министерстве образования заверили, что предпринимаются все необходимые меры для «заполнения пробелов» и «восстановления исторической справедливости». Уже ведётся работа над новым учебником истории, который, по словам авторов, будет «абсолютно объективным и неподкупным».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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