 

Габон объявил экономику лженаукой

28.04.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Габон стал первым в мире государством, официально признавшим экономику лженаукой. Соответствующий указ подписал президент страны, после чего ликующие граждане сожгли здание института экономического развития в Либревиле.

«Я никогда ничего не мог понять в болтовне экономистов, – заявил президент Габона в обращении к нации. – Они всегда говорили одно, а получалось другое. Теперь мы будем планировать, исходя из здравого смысла и интуиции, в крайнем случае спросим совета у шаманов».

Агентство Bloomberg опросило потерявших работу габонских экономистов и выяснило, что никто из них не отчаивается – как оказалось, у них есть и другие профессии.

«Просто вернусь к работе таксистом и ничего не потеряю, а может, даже и приобрету, – говорит бывший директор института экономического развития Марсель Бутамба. – Честно говоря, я и так частенько таксовал последний год, а в институте работал так, для души».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Астролог Макаревич расскажет, что ждет жителей Опочки

28.04 / Микропластик в мозге человека: тревожный рост концентрации

28.04 / Новый катализатор поможет сделать углекислый газ сырьем, а не отходами

28.04 / Мнение: Русские и китайцы планируют освоение Луны

28.04 / Эксперты выявили новый вирус, который ворует данные с фотографий на смартфонах

28.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина потеряла истребитель Су-27 в бою с “Геранью”

28.04 / «Молекулярные зонтики» защитят флуоресцентный зонд от воды

28.04 / Ученые нашли способ сократить использование какао на 50%

28.04 / Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании

28.04 / Мнение: Многодетность и социальная справедливость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика