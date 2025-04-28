Габон объявил экономику лженаукой

Габон стал первым в мире государством, официально признавшим экономику лженаукой. Соответствующий указ подписал президент страны, после чего ликующие граждане сожгли здание института экономического развития в Либревиле.

«Я никогда ничего не мог понять в болтовне экономистов, – заявил президент Габона в обращении к нации. – Они всегда говорили одно, а получалось другое. Теперь мы будем планировать, исходя из здравого смысла и интуиции, в крайнем случае спросим совета у шаманов».

Агентство Bloomberg опросило потерявших работу габонских экономистов и выяснило, что никто из них не отчаивается – как оказалось, у них есть и другие профессии.

«Просто вернусь к работе таксистом и ничего не потеряю, а может, даже и приобрету, – говорит бывший директор института экономического развития Марсель Бутамба. – Честно говоря, я и так частенько таксовал последний год, а в институте работал так, для души».

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