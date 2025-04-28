Мнение: Русские и китайцы планируют освоение Луны

Наша космическая экспансия идёт по самому выгодному для России сценарию. К 2035 году мы собираемся построить на Луне ядерный реактор, который будет давать электричество для лунной базы. Строить реактор мы будем вместе с Китаем, так как мы лучшие в мире по строительству АЭС. Это не моё мнение — это мнение У Вейжэня, главного конструктора китайской программы лунных исследований. Недавно он прямо указал, что Россия опережает США, когда речь заходит про отправку ядерных установок в космос (ссылка).

Саму лунную базу, в свою очередь, Китай будет строить сам — с нашей помощью, разумеется, но всё же по большей части на свои собственные средства. И это очень хорошо, так как космос — дело не только планово-убыточное, но и бесперспективное.

Прямо сейчас лунная база может окупиться только в репутационном плане — примерно как победа спортсменов на Олимпиаде. Престиж страны, которая поучаствует в строительстве первой базы на Луне, существенно вырастет, и это конвертируется как в повышение патриотизма внутри страны, так и в облегчение работы дипломатов. Сложно рассказывать истории про диких русских, которые едят ежей и воруют нутеллу, если весь мир смотрит, как эти «дикие русские» обустраиваются в базе на Луне.

Остальные способы делать на Луне деньги — добыча гелия-3 и тому подобное — пока что остаются научной фантастикой. Суть бизнеса в следующем: мы вкладываем в Луну деньги, взамен получаем очки престижа и новые технологии.

Если посмотреть на более дальнюю перспективу, то колонии за пределами Земли наверняка в итоге отделятся от нас. Представьте, к примеру, что Россия в начале 20-го века владеет небольшой страной в Африке и островом в Карибском море. Очевидно, что обе колонии отделились бы от нас в 1917 году, а если вдруг нет, то в ходе парада независимостей после 1945 года, а если снова нет, хотя маловероятно, так значит в 1991 году. На долгом периоде сохранять контроль над отдалёнными колониями почти невозможно — доказано Британией, Бельгией, Испанией, Португалией и множеством других стран.

Таким образом, самое разумное для России — участвовать в космических приключениях, подтверждая тем самым статус великой державы и добывая потенциально важные технологии, но при этом экономить, тратить поменьше.

У Китая ситуация принципиально иная. После «Века унижений» ему нужно генерировать величие в промышленных масштабах, также ему необходимо допрыгнуть до уровня США и СССР, тоже сделав в космосе что-нибудь уникальное. При этом, что очень важно, Китай — не только крупнейшая экономика в мире, но и страна-фабрика, полная талантливых инженеров и высокотехнологичных производств. Таким образом, если считать в процентах от бюджета, космические достижения обходятся Китаю довольно дёшево.

Всё это складывается в выгодную для России конфигурацию. Китай вкладывается в лунную базу по полной и тратит на неё весьма значительные средства. Россия садится китайскому брату на пассажирское сиденье и выполняет свою важную часть работы, но тратит при этом на перформанс в 20-50 раз меньшую сумму, чем Китай.