 

Эксперты выявили новый вирус, который ворует данные с фотографий на смартфонах

28.04.2025, 18:55, Разное
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«Лаборатория Касперского» пояснила о выявлении нового вируса под названием SparkCat, который распространяется через магазины приложений App Store и Google Play.

Фото из открытых источников

Этот вредоносный код скрыт за маской множества поддельных сервисов, таких как мессенджеры, приложения для доставки еды, криптовалютные биржи и даже умные помощники. В общей сложности, эти программы были загружены пользователями более 242 тысяч раз.

Как объясняют специалисты, вирус использует возможность доступа к фотографиям на устройствах пользователей. После получения разрешения на просмотр галереи, троян начинает анализ изображений, используя технологию оптического распознавания символов (OCR). Основная цель вируса – поиск сид-фраз, необходимых для управления криптокошельками. Кроме того, SparkCat способен сканировать другие виды конфиденциальной информации, включая пароли.


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