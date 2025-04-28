 

Замглавы Минздрава предложила запретить пирсинг и татуировки из санитарных соображений

28.04.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с инициативой о законодательном запрете на работу тату- и пирсинг-салонов из санитарных соображений и ради борьбы с болезнями, передающимися в таких местах.

«Эти внешние атрибуты не только противоречат традиционным ценностям, но и очевидно эстетически безобразны», – считает замглавы ведомства Тамара Кудрина.

В то же время в ведомстве предлагают оставить татуировки, имеющие «важную профессиональную или социальную функцию, включая индикацию ранга» – к примеру, армейские или тюремные наколки. Их будут наносить в специально оборудованных кабинетах в поликлиниках по месту регистрации проживания или «других государственных учреждениях» при предъявлении заявления с подписью ответственного начальства (вышестоящего по званию в армии или смотрящего).

«Наша цель сейчас – наладить диалог с гражданами и убедить их отказаться от уродования своего тела. А лучший способ диалога – это, как известно, запрет. Конечно, мы понимаем, что подобные вещи должны делаться поэтапно, поэтому начнём с ограничений татуировок для гражданских, а затем будем продвигать идею, чтобы и в армии, и в криминальных кругах переходили на переводные рисунки, татуировки хной и другие неинвазивные варианты», – добавила замминистра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / «Молекулярные зонтики» защитят флуоресцентный зонд от воды

28.04 / Ученые нашли способ сократить использование какао на 50%

28.04 / Научно-фантастические концепт-арты Омара Гамаля — художника из Великобритании

28.04 / Мнение: Многодетность и социальная справедливость

28.04 / Загадочные Пещеры Бихара: древние бомбоубежища?

28.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия в случае необходимости окажет военную помощь КНДР

28.04 / Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?

28.04 / Новое исследование метеоритов меняет представление о происхождении Мирового океана

28.04 / Астрономы классифицировали транснептуновые объекты по наличию метилового спирта

28.04 / ChatGPT признал ежовские «тройки» прообразом правосудия будущего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика