Замглавы Минздрава предложила запретить пирсинг и татуировки из санитарных соображений

Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с инициативой о законодательном запрете на работу тату- и пирсинг-салонов из санитарных соображений и ради борьбы с болезнями, передающимися в таких местах.

«Эти внешние атрибуты не только противоречат традиционным ценностям, но и очевидно эстетически безобразны», – считает замглавы ведомства Тамара Кудрина.

В то же время в ведомстве предлагают оставить татуировки, имеющие «важную профессиональную или социальную функцию, включая индикацию ранга» – к примеру, армейские или тюремные наколки. Их будут наносить в специально оборудованных кабинетах в поликлиниках по месту регистрации проживания или «других государственных учреждениях» при предъявлении заявления с подписью ответственного начальства (вышестоящего по званию в армии или смотрящего).

«Наша цель сейчас – наладить диалог с гражданами и убедить их отказаться от уродования своего тела. А лучший способ диалога – это, как известно, запрет. Конечно, мы понимаем, что подобные вещи должны делаться поэтапно, поэтому начнём с ограничений татуировок для гражданских, а затем будем продвигать идею, чтобы и в армии, и в криминальных кругах переходили на переводные рисунки, татуировки хной и другие неинвазивные варианты», – добавила замминистра.

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