Загадочные Пещеры Бихара: древние бомбоубежища?

Недавно в индийском штате Бихар археологи сделали удивительное открытие, которое может пролить свет на легенды о древних войнах с применением оружия массового поражения. Внимание ученых привлекли загадочные сооружения, возраст которых превышает 2500 лет.

Фото из открытых источников

Находки расположены в комплексах Барабар и Нагарджуни, где обнаружены семь пещер. Эти объекты, по мнению специалистов, являются одними из самых древних сооружений на территории Индии, возведенными в эпоху великой империи Маурьев в IV-II веках до нашей эры.

Интересно, что на стенах пещер сохранились древние тексты, упоминающие оскетах, живших в этих местах. Однако археологи сомневаются, что пещеры использовались исключительно для религиозных целей, так как в те времена для этого требовались более величественные здания.

Эксперты выдвигают гипотезу, что пещеры могли служить бомбоубежищами, а позже были переоборудованы для религиозной деятельности. Эта теория находит поддержку в популярной индийской легенде о древних конфликтах с применением разрушительного оружия, упоминаемой в ряде религиозных текстов.

Ученые допускают, что такие конфликты могли происходить, так как цивилизации на Земле неоднократно возникали и исчезали. Таким образом, загадочные пещеры могли быть местами убежища от катастрофических разрушений.

Древние индийцы выдалбливали храмы в скалах, где можно было жить длительное время. Эти помещения, длиной до 20 метров и более, соединяются узкими коридорами. По всей стране насчитывается около сотни таких объектов, что лишний раз заставляет задуматься об их предназначении.