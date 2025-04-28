В Анапе прошли испытания аэрощупа для подъема мазута

Ученые из Томска при поддержке водолазов Морспасслужбы провели испытания оборудования, предназначенного для поднятия с морского дна нефтепродуктов. Перспективная установка обеспечит уменьшение нагрузки на подводных рабочих и автоматизацию сбора донных отложений мазута.

Сейчас водолазы собирают мазут обычными лопатами, что весьма проблематично, а новая установка, создаваемая специалистами Биологического института Томского госуниверситета, упростит и заметно ускорит такие работы. Тем более, что температура воды повышается и собирать со дна нефтепродукты становится все сложнее.

Установка с названием «Водолаз», разработанная учеными ТГУ, которых поддержали специалисты Южморгеологии, выполнена в виде донного купола с многочисленными форсунками, подающими водо-воздушную смесь. Далее мазут, прилипающий к воздушным пузырькам, «самоходом» поднимается в приемник, а аквалангисту необходимо лишь направлять эту смесь воды и воздуха в скопления нефтепродуктов.

«Водолаз» обеспечивает подъем порядка тонны мазута в час без потери производительности даже в прогретой воде, а испытания, проведенные в районе Анапе подтвердили, что установка результативно отделяет от морского дна вязкие нефтепродукты.

Сейчас томские ученые активно работают над корректировкой параметров «Водолаза», учитывая рекомендации специалистов Морспасслужбы. По завершению этих работ установку начнут применять для оперативного устранения последствий разлива вязких веществ у морских берегов.

Здесь стоит отметить, что на сегодняшний день в мире не существует эффективных инструментов, позволяющих выполнять сбор донных загрязняющих веществ в морских акваториях, хотя различные чрезвычайные ситуации периодически случаются во многих странах, где ведется добыча нефтепродуктов или их транспортировка.