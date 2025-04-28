Ученые выяснили, как рост влияет на успеваемость в школе

Одно из возможных объяснений более высоких зарплат у рослых мужчин и женщин предполагает, что такие люди могут быть увереннее в себе или восприниматься окружающими более позитивно. По другой версии, высокий рост коррелирует с более развитыми способностями. Рослые, как правило, показывали лучшие результаты в тестах на когнитивные способности, чем коренастые. Так что причина успехов на рынке труда, возможно, не в росте как таковом, а в большей одаренности.

Поскольку школьная успеваемость — важный фактор, влияющий на будущий заработок, экономист Стефани Коффи (Stephanie Coffey) из Колледжа Сент-Ансельм совместно с Эми Эллен Шварц, специалистом в области госуправления из Делавэрского университета, взялась проследить, как рост детей связан с достижениями в учебе. Для этого ученые воспользовались базой данных Департамента образования Нью-Йорка, содержащей ежегодные результаты тестов учащихся государственных школ города, сведения об их росте, демографическую и прочую информацию. Анализ с использованием регрессионных моделей охватил почти 500 тысяч учеников начальной и средней школы в период с 2010 по 2017 год.

Полученные результаты говорят об устойчивой, хотя и не слишком выраженной взаимосвязи: более высокие дети в среднем чуть лучше справлялись с тестами по математике и английскому языку, причем эффект отмечен у обоих полов.

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Рост учеников оценивали относительно одноклассников того же пола и возраста. Выяснилось, что если ребенок на одно стандартное отклонение (мера различий в группе) обгонял в росте сверстников, его оценки в тестах в среднем оказывались на 0,03-0,04 стандартного отклонения выше. Отличия хоть и небольшие, но в совокупности они оказались статистически значимыми. В тестах по английскому самые высокие 2,5% учеников в классе опережали самых приземистых на 0,18-0,19 стандартного отклонения, подсчитали ученые.

Исследователи отметили, что значение имел не только фактический рост учащегося, но и положение среди одноклассников. Более высокие по сравнению с остальными в классе, как правило, демонстрировали немного лучшие результаты, даже если относительно учеников другой школы они не казались столь рослыми. Тенденция говорит о том, что восприятие окружающими, в том числе учителями, может влиять на успеваемость — по крайней мере, в языковых предметах.

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Ученые также проверили, не связан ли эффект со здоровьем: возможно, высокие дети реже болеют или лучше питаются. Однако даже после учета таких факторов, как наличие ожирения и посещаемость школы, выявленная связь между высоким ростом и лучшими оценками сохранилась. Поправки на семейное окружение и условия в раннем детстве ослабили корреляцию, но она по-прежнему осталась статистически значимой.

«Эффект устойчиво проявлялся во всех этнических группах и рассмотренных классах. Мы думали, что из-за связанных с ростом социальных норм „бонус за рост“ будет сильнее выражен у мальчиков, но тенденции у девочек оказались очень схожими», — заявила Стефани Коффи в комментарии Psypost.

Среди ограничений работы авторы отметили невозможность до конца оценить и отделить влияние факторов раннего развития от социальных преимуществ, связанных с высоким ростом. Статья об исследовании вышла в журнале Economics and Human Biology.