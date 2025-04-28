 

Технология Spacetop создает огромное виртуальное пространство для работы перед глазами

28.04.2025, 13:40, Разное
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Стартап Sightful запускает в продажу обновленную версию системы Spacetop. Изначально это был отдельный программно-аппаратный комплекс, однако развитие систем на основе ИИ сделало возможным его работу на большинстве ноутбуков. Точнее, предполагается, что к 2027 году порядка 60 % всех видов ПК будут поддерживать ИИ с пространственными вычислениями, что и сделает Spacetop доступным почти для всех, кто в нем нуждается.

По своей сути Spacetop является виртуальным рабочим столом, огромным виртуальным дисплеем с диагональю 100 дюймов, на котором можно одновременно открыть несколько полноразмерных окон разных программ. Что дает колоссальные преимущества при решении ряда задач, которые требуют использования данных из разных источников. То же самое можно реализовать на обычном большом мониторе, но выгода Spacetop в том, что его удобно «носить с собой» и использовать аппаратную базу в виде обычного ноутбука.

Так как картинка виртуальная, для работы с ней требуются специальные очки. Но в этом и плюс – никто со стороны ничего не увидит на таком невидимом экране. Управление интуитивно понятное, заявлена совместимость с большинством приложений для бизнеса и потребительских сервисов. Применение ИИ-технологий расширит возможности Spacetop и, предположительно, даст толчок развитию пространственного искусственного интеллекта.

Источник &#8212 Sightful


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