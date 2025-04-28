60-метровый астероид может столкнуться с Землёй в 2032 году с вероятностью 1 к 43

В списке космических угроз появился еще один загадочный объект – астероид 2024 YR4. Этот небесный странник уже привлек внимание ученых благодаря своей необычной траектории. В отличие от большинства других астероидов, которые пролетают мимо Земли без особых последствий, этот космический камень имеет повышенные шансы столкнуться с нашей планетой. Хотя пока эта вероятность невелика, она все же значительно выше, чем у многих других известных нам астероидов. Об этом сообщает Independent.

Фото из открытых источников

Открытие произошло в прошлом декабре в рамках программы наблюдения за небом под названием «Каталина». Ученые, проводившие исследование в Аризоне, сразу обратили внимание на этот объект, который получил кодовое название 2024 YR4. На данный момент специалисты оценивают вероятность его столкновения с Землёй в 2032 году 1 к 43. Это означает, что шансы составляют около 1,2%, что делает 2024 YR4 одним из наиболее заметных потенциальных гостей из космоса последних лет.

Тем не менее, учёные подчеркивают, что вероятность падения этого астероида всё ещё крайне мала. Даже если он достигнет Земли, его диаметр примерно 60 метров не приведёт к катастрофическим последствиям. Такой размер не способен вызвать глобальные разрушения или привести к массовому вымиранию видов. Однако в случае удара могут возникнуть локальные повреждения, хотя и не угрожающие существованию человечества.

Директор Центра изучения околоземных объектов НАСА Пол Ходас выразил уверенность, что оснований для беспокойства нет. По его словам, вероятность успешного прохождения астероида мимо Земли составляет 99%. Поэтому, несмотря на потенциальную угрозу, большинству людей не стоит переживать по этому поводу.

Кроме того, астрономы продолжают следить за движением 2024 YR4. С каждым новым измерением их данные становятся точнее, и есть надежда, что по мере приближения астероида они смогут окончательно исключить возможность столкновения.