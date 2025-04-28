Коллаген: откуда взять и как правильно употреблять? Советы врача-нутрициолога

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова пояснила о том, какие продукты содержат важный для организма белок — коллаген, и как именно он усваивается в организме. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

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Чернышова подчеркнула, что основными источниками природного коллагена являются как растительная, так и животная пища. Среди них — куриное мясо, яйца, а также специальные пищевые добавки. Особенное внимание врач уделила холодцу, приготовленному из мяса и костей, отметив его как один из лучших натуральных источников белка.

Однако, как поясняет специалист, коллаген не усваивается непосредственно из продуктов. Сначала организм расщепляет его на отдельные аминокислоты, из которых впоследствии синтезируется собственный коллаген. Для полноценного процесса синтеза также необходимы такие элементы, как медь, селен, железо и разнообразные витамины. Поэтому Чернышова настоятельно рекомендует придерживаться сбалансированного рациона питания.

Нутрициолог также предостерегла от чрезмерного употребления белковых продуктов, особенно для тех, кто страдает заболеваниями поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Она привела пример с холодцом: в 100 граммах блюда содержится примерно 3 грамма коллагена, тогда как суточная потребность человека составляет около 5 граммов. Таким образом, порция в 150–200 граммов холодца полностью удовлетворит потребности организма в этом важном соединении.

Следуя рекомендациям специалиста, можно поддерживать здоровье кожи, суставов и сосудов, обеспечивая свой организм необходимыми веществами.

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