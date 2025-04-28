 

Самое большое деревянное здание в мире открылось для посетителей

28.04.2025, 11:50, Разное
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Конструкция под названием «Большое кольцо» (Grand Ring) готова принять первых посетителей выставки Osaka 2025 Expo, для которой и была построена. Ее особенность в том, что это сооружение высотой 12 м, шириной 30 м и диаметром 675 м целиком сделано из дерева. Это сочетание древних японских традиций строительства без крепежа и современных технологий.

«Большое кольцо» спроектировано архитекторами из Sou Fujimoto Architects именно с целью демонстрации японских достижений. Мода на огромные строения из древесины набирает обороты и мастера Страны Восходящего Солнца решили удивить мир. Кольцо построено вокруг территории проведения выставки и служит одновременно обзорной площадкой и прогулочной территорией.

Строение является отражением японской концепции «единство в разнообразии». Основные материалы – местный кедр и кипарис, но использована и шотландская сосна. Доступная для посетителей верхняя часть конструкции богата украшена цветами и декоративными растениями, там предусмотрена защита от дождя и ветра. Это – один из символов выставки, который уже официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое деревянное сооружение в мире.

Изначально конструкция проектировалась с целью легкого демонтажа после выставки, что также стало бы демонстрацией достижений японских инженеров. Но теперь стало жалко ее разрушать – вспомнили историю Эйфелевой башни, которая также строилась для выставки, а в итоге стала визитной карточкой Парижа. Власти Осаки уже запустили конкурс среди местных жителей на лучшую идею применения «Большого кольца» в будущем.

Источник &#8212 Sou Fujimoto Architects


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