Компания Figure AI создаст 100 тысяч гуманоидных роботов

Недавно компания Figure AI пояснила о заключении соглашения с одним из крупных коммерческих заказчиков. Согласно договору, компания обязуется построить 100 000 гуманоидных роботов в ближайшие четыре года. Об этом сообщает Naked Science.

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Одним из первых клиентов, имя которого было раскрыто, стал автогигант BMW. Контракт с ним был подписан еще в конце 2024 года, и роботы Figure AI уже активно работают на производственных площадках концерна.

Стоит отметить, что Figure AI известна своей скоростью в разработке и внедрении новых решений. Первый гуманоидный робот компании, получивший название Figure 01, увидел свет всего спустя 31 месяц после ее основания. Его усовершенствованная версия, Figure 02, позиционируется как идеальный помощник в домашних делах.

Роботы от Figure AI оборудованы микрофонами и динамиками для голосовых команд, а также способны поддерживать естественный разговор с пользователями благодаря интеграции с большими языковыми моделями от компании OpenAI.

Модель Figure 02 отличается современным дизайном, где гармонично сочетаются тканевые покрытия и металлические элементы. Благодаря продуманной конструкции робот обладает широким диапазоном движений, а его манипуляторы имеют 16 степеней свободы, что повышает их функциональность и точность выполнения задач.