Рупор кремлевской пропаганды: Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Росси.

Теперь официально. Товарищ Ким Чен Ын подтвердил отправку северокорейских войск в Россию.

Товарищ Ким Чен Ын на основании анализа и оценки сложившейся обстановки пришёл к выводу, что она подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между КНДР и РФ, и принял решение о направлении наших вооружённых сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону

Сами северокорейские войска применялись исключительно на территории РФ и на территорию Украины не переходили. Собственно это еще одно последствие курской авантюры ВСУ, которая помимо прочего еще и позволила привлечь Северную Корею к участию в боевых действиях.

КНДР и впредь будет поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора с Россией,

Из заявления КНДР опубликованного в ЦТАК.

Вот так выглядит настоящий военный союзник. Не болтовня, а реальные дела.

А помните, как в Перестройку антисоветчики и либералы ныли, зачем СССР вкладывался в Северную Корею, "лучше бы пенсионерам раздал". Пришло время и КНДР нас хорошо отблагодарила за ту помощь.

PS. Как помнят старые читатели, в этом журнале с стародавних времен выходило много материалов про Северную Корею. Могу отметить, что отношение к Северной Корее за прошедшие годы изрядно поменялось, хотя еще относительно недавно над Северной Кореей любили посмеиваться и пренебрежительно ерничать на ее счет.

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Источник: Colonel Cassad

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