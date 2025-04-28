 

Кардиналы зашли в тупик, обсуждая цвет дыма после избрания темнокожего папы римского

28.04.2025, 11:33, Разное
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Конклав кардиналов в Ватикане столкнулся с неожиданной проблемой: участники не могут прийти к согласию, какого цвета дым должен пойти из трубы Сикстинской капеллы в случае избрания темнокожего папы римского.

Традиционный белый дым, по мнению некоторых кардиналов, может быть воспринят как проявление расизма.

– Если мы выпустим белый дым, это будет выглядеть так, будто мы отбеливаем папу! – заявил кардинал Джузеппе Конти на условиях строгой анонимности.

Другие предложили выпустить чёрный дым, но эта идея также вызвала возражения, так как «может быть расценена как зловещий знак». В итоге кардиналы разделились на несколько фракций, предлагающих различные варианты от серого дыма до дыма цвета радуги.

В качестве компромиссного решения было предложено использовать дым, меняющий цвет в зависимости от угла зрения, или выпустить сразу два столба дыма – белый и чёрный. Однако, наиболее популярной идеей стало использование QR-кода из дыма, который бы вёл на страницу с информацией о новом папе римском в Википедии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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