Ученые разработали новый метод, позволяющий обнаружить жизнь на других планетах

Группа ученых из Германии разработала новый метод, который может помочь в поиске жизни на других планетах, в частности, на Марсе. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Фото из открытых источников / Снимок поверхности кратера Езеро / NASA

Обнаружение жизни на другой планете — задача, требующая тщательного подхода. Современные марсоходы, отправленные НАСА, оснащены оборудованием для поиска следов жизни в образцах грунта и камней. Однако, как отмечает профессор микробиологии в UNSW в Сиднее Белинда Феррари, текущие технологии не всегда справляются с этой задачей.

«Современное оборудование не может эффективно обнаружить жизнь на Марсе, особенно в образцах с низкой биомассой», — говорит она.

Высокочувствительные лабораторные методы, такие как секвенирование генов и микроскопический анализ, часто требуют сложного оборудования, которое не всегда доступно в полевых условиях.

В новом исследовании исследователи предлагают альтернативный подход, основанный на хемотаксисе — направленном движении микробов к химическим веществам. Это движение отличается от случайного броуновского движения, что делает его важным индикатором жизни.

«Подвижность микробов может быть универсальной чертой жизни, что позволяет использовать этот метод для поиска жизни в условиях нехватки ресурсов», — поясняет команда.

В рамках эксперимента исследователи протестировали три вида микробов: Bacillus subtilis, Pseudoalteromonas haloplanctis и Haloferax volcanii. Все они продемонстрировали хемотаксис к химическому веществу L-серину, что указывает на его потенциал как индикатора жизни.

«Эти микробы были выбраны за их устойчивость к экстремальным условиям, аналогичным марсианским», — говорит исследователь Макс Рикелес из Технического университета Берлина.

Например, B. subtilis может выдерживать температуры до 100°C, в то время как H. volcanii thrives в сильно засоленных средах.

Команда использовала предметные стекла с двумя камерами, разделенными мембраной, чтобы упростить процесс. Образец помещался в одну камеру, а L-серин — в другую.

«Если микробы живы и способны двигаться, они подплывают к L-серину через мембрану», — объясняет Рикелес.

Этот метод не требует сложного оборудования и может быть реализован с минимальными затратами.

Несмотря на его многообещающие результаты, ученым предстоит решить ряд задач, прежде чем этот метод можно будет использовать на других планетах.

«Этот подход может значительно ускорить и удешевить процесс поиска жизни, что будет полезно для будущих миссий», — добавляет Рикелес.