 

«Первые 20 000 лет Египтом правили боги» – миф или реальная история древнего государства?

28.04.2025, 9:50, Разное
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Согласно текстам древнего Туринского папируса, когда-то из хаоса появились боги и начали править землёй. Этот загадочный период известен как Зеп Тепи («Первое время»). Но является ли это просто мифом, или в этих рассказах есть доля истины?

Фото из открытых источников / Кадр их к/ф «Боги Египта» («Gods of Egypt»)

Некоторые исследователи, в числе которых журналист Армандо Мей, считают, что Зеп Тепи можно отнести к конкретной дате — 36 420 году до н. э. Эти идеи основываются на текстах, найденных в египетских пирамидах, которые описывают мифы о сотворении мира. Среди этих текстов выделяется Туринский папирус, документ XIX династии, в котором упоминаются божественные и полубожественные правители додинастического Египта.

Исследователи предполагают, что, анализируя Туринский папирус, можно определить, что 39 000 лет назад началось царство Птаха, первого правителя Египта. Согласно этому источнику, первые боги правили Египтом 20 000 лет, после чего их сменили полубоги, известные как «последователи Гора». Затем власть перешла к смертным, правление которых началось в четвёртом тысячелетии до н. э., с появления известных династий фараонов.

Многие учёные считают эти истории мифами, противоречащими общепринятым историческим представлениям. Однако Армандо Мей и его коллеги уверены, что за этими мифами скрывается нечто большее.

В 2005 году Мей представил свою «Теорию исторической датировки Зеп-Тепи» на конференции в Дубае. Он отметил, что, хотя египтология значительно продвинулась в изучении древней цивилизации, многие загадки её достижений до сих пор остаются неразгаданными.

Мей также упоминает теорию корреляции Ориона, предложенную Робертом Баувалом, согласно которой пирамиды Гизы отражают на земле расположение пояса Ориона, видимого в 10 450 году до н. э. Несмотря на скептицизм ученых, эта теория вдохновила на новые исследования додинастического периода.

Совместно с Нико Моретто, Мей разработал астрономический корреляционный анализ пирамид Гизы. Они утверждают, что древнеегипетская цивилизация зародилась в 36 900 году до н. э., что подтверждает историческую значимость Зеп Тепи, описанного в Туринском папирусе.


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