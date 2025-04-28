 

Цифровой рубль признали криптовалютой – все операции будут облагаться налогом

28.04.2025, 9:33, Разное
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Центральный банк России принял решение классифицировать цифровой рубль как криптовалюту.

В связи с этим все операции с этим платёжным инструментом теперь подпадают под налоговую базу для криптовалют, а часть средств будет автоматически направляться в бюджет государства.

– Решение о признании цифрового рубля криптовалютой основано на его технологической сути и принципах функционирования. Теперь каждая транзакция с использованием цифрового рубля будет облагаться налогом наравне с другими цифровыми активами. Это позволит увеличить поступления в казну и создать равные условия для всех видов цифровых платежей, — сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Согласно новым правилам, физические и юридические лица, использующие цифровой рубль для совершения платежей или переводов, будут обязаны уплачивать налог в размере 15 процентов от суммы каждой операции. Система будет полностью автоматизирована: при каждой транзакции система самостоятельно рассчитает сумму налога и перечислит ее напрямую в государственную казну без участия пользователя.

– Процесс станет максимально прозрачным для граждан. Расчёт налогов будет происходить в фоновом режиме, а пользователи получат уже «чистую» сумму после вычета обязательных платежей. Новое правило вступает в силу с 1 июня 2025 года. Владельцы цифрового рубля должны подготовиться к изменениям и учесть дополнительные расходы при планировании финансовых операций, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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