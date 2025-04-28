 

НАСА готовит миссию на Луну для изучения загадочных куполов

28.04.2025, 6:10, Разное
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В 2028 году НАСА планирует запустить космический аппарат Blue Ghost Mission 3 («Голубая призрачная миссия 3»), целью которого станет изучение уникальных куполов Грюйтюзена на Луне. Эти аномальные образования были впервые зафиксированы в 1800-х годах французским астрономом Францем фон Грюйтюзеном и с тех пор привлекают внимание ученых как одно из самых загадочных мест на лунной поверхности. Об этом сообщает The Debrief.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение, созданное ИИ

«Мы столкнулись с лунной загадкой!» — рассказали ранее в НАСА.

Купола Грюйтюзена, напоминающие вулканы, вызывают вопросы у исследователей, поскольку на Луне отсутствуют условия, необходимые для образования кремниевых вулканов, таких как вода и тектоника плит. Это обстоятельство заставляет ученых задумываться о том, каким образом могли возникнуть эти геологические структуры.

Фото из открытых источников / Изображение куполов Груйтхёйзена / NASA

«На Земле кремниевые вулканы образуются при наличии двух факторов — воды и тектоники плит», — отмечает профессор астрономии и геологии Джессика Саншайн из Университета Мэриленда. «Но без этих ключевых ингредиентов на Луне мы вынуждены задаваться вопросом: как образовались купола Грюйтюзена?»

Миссия Blue Ghost Mission 3 будет включать в себя орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, что позволит получить более полное представление о природе этих образований. В настоящее время команда НАСА активно работает над сбором необходимого оборудования и инструментов для успешного выполнения миссии.

«То, что начиналось как концепция, а затем фигурировало в предложении, теперь удивительным образом становится реальностью», — добавила Саншайн.

Несмотря на то что впереди еще много работы, особенно в рамках интеграции с компанией Firefly, этот проект открывает новые возможности для изучения Луны.


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