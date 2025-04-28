Марсоход НАСА собрал самый древний образец марсианского камня

Марсоход НАСА Perseverance завершил сбор 26-го образца, получившего название «Серебряная гора». Ученые отмечают, что этот камень отличается необычной текстурой, которую они ранее не встречали, а также является самым древним из всех изученных на данный момент образцов.

Фото из открытых источников

Исследования проводятся в районе под названием Блу-Хилл. Этот район расположен в пределах мелководного залива, где встречаются необычные типы пироксенов – минералов, играющих важную роль в составе земной мантии. В частности, пироксены содержат небольшое количество кальция, что позволяет предположить их связь с более крупными породами, видимыми даже из космоса.

Кроме того, в этой области были обнаружены породы, содержащие серпентин – зеленые минералы, предположительно образовавшиеся при взаимодействии магмы с водой. Блу-Хилл оказался единственным открытым районом, доступным для изучения марсоходом.

Фото из открытых источников / Образец под названием «Серебряная гора» / NASA / JPL-Caltech

Как рассказали исследователи на официальном аккаунте миссии Perseverance в социальных сетях, «Серебряная гора» диаметром около 2,9 см относится к ночанской эпохе – одному из самых древних периодов в истории Красной планеты, датируемому примерно 3,7–4,1 миллиардами лет назад.

«Мы находимся на пороге открытия тайн прошлого Марса благодаря этим уникальным образцам», – отметил Николас Рандаццо из Университета Альберты в блоге НАСА.

По его словам, каждая деталь исследования, будь то сканирование местности или взятие проб, помогает лучше понять сложную историю этого загадочного мира.

Образец «Серебряная гора» станет частью коллекции материалов, которые планируется доставить на Землю в рамках будущей миссии по возврату образцов с Марса. Однако сроки выполнения этой задачи пока остаются неопределенными, так как проект столкнулся с некоторыми проблемами.