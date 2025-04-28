Apple удивила новой разработкой: «живая» лампа, которая следит за вами

Компания Apple представила свою последнюю разработку в области искусственного интеллекта и робототехники — интерактивную «живую» лампу. Это устройство, напоминающее культовый талисман студии Pixar, способно не только освещать помещение, но и активно взаимодействовать с пользователями.

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Новая разработка оснащена функцией слежения за объектами, может распознавать голосовые команды и жесты, а также проявлять различные эмоции и даже танцевать. Лампа получила уникальный дизайн, вдохновленный анимационной лампой Pixar, которая стала одним из символов киностудии.

Пока неясно, собирается ли Apple вывести эту технологию на рынок или же это просто демонстрация достижений компании в сфере ИИ и робототехники. Возможно, это очередной шаг к созданию более интеллектуальных устройств, способных интегрироваться в повседневную жизнь пользователей.