Недалеко от Иерусалима археологи нашли 9000-летнюю гробницу женщины-шаманки с шестью пальцами

Недалеко от столицы Израиля, на археологическом участке Моца, исследователи обнаружили гробницу возрастом 9 тысяч лет. Внутри захоронения были обнаружены останки женщины, которая, вероятно, занимала особое положение в обществе благодаря своей уникальной физиологической особенности – у нее было шесть пальцев на руках. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Фото из открытых источников / Фото: Управление древностей Израиля

По мнению исследователей, эта жительница могла быть шаманкой, поскольку такие физические аномалии в те времена часто связывались со сверхъестественными способностями и высоким статусом. На момент смерти ей было более 15 лет, и она была похоронена с множеством ценных предметов, включая ожерелья из зелёного камня и перламутра, а также каменными браслетами и подвесками.

Кроме того, в гробнице были найдены бусы из редких материалов, что свидетельствует о высоком социальном положении этой женщины. Историки предполагают, что подобные украшения могли носить дети до достижения ими подросткового возраста, когда происходила церемония инициации. Если же ребенок умирал раньше этого момента, его хоронили вместе с этими предметами.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо отметил важность открытия:

«Эта гробница позволяет нам заглянуть в духовный мир древних людей, живших почти 10 тысяч лет назад. Эти останки демонстрируют сложность и богатство культурных представлений наших предков».

Данная находка позволяет узнать больше о жизни и верованиях людей эпохи неолита, подчеркивая их сложные социальные структуры и духовные практики.