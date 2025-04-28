 

Недалеко от Иерусалима археологи нашли 9000-летнюю гробницу женщины-шаманки с шестью пальцами

28.04.2025, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недалеко от столицы Израиля, на археологическом участке Моца, исследователи обнаружили гробницу возрастом 9 тысяч лет. Внутри захоронения были обнаружены останки женщины, которая, вероятно, занимала особое положение в обществе благодаря своей уникальной физиологической особенности – у нее было шесть пальцев на руках. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Фото из открытых источников / Фото: Управление древностей Израиля

По мнению исследователей, эта жительница могла быть шаманкой, поскольку такие физические аномалии в те времена часто связывались со сверхъестественными способностями и высоким статусом. На момент смерти ей было более 15 лет, и она была похоронена с множеством ценных предметов, включая ожерелья из зелёного камня и перламутра, а также каменными браслетами и подвесками.

Кроме того, в гробнице были найдены бусы из редких материалов, что свидетельствует о высоком социальном положении этой женщины. Историки предполагают, что подобные украшения могли носить дети до достижения ими подросткового возраста, когда происходила церемония инициации. Если же ребенок умирал раньше этого момента, его хоронили вместе с этими предметами.

Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо отметил важность открытия:

«Эта гробница позволяет нам заглянуть в духовный мир древних людей, живших почти 10 тысяч лет назад. Эти останки демонстрируют сложность и богатство культурных представлений наших предков».

Данная находка позволяет узнать больше о жизни и верованиях людей эпохи неолита, подчеркивая их сложные социальные структуры и духовные практики.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Жизнь как взаимодействие машин: новое понимание биологических процессов

28.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Подготовка к параду

27.04 / Прогнозы учёных: каким будет человечество через 1000 лет

27.04 / Мнение: Симоньян и Симонов

27.04 / Экзоскелеты с ИИ помогают туристам покорить священную гору Тайшань

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Бандероль” для бандеровцев

27.04 / Загадочные следы на спутнике Урана указывают на скрытый океан

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Врангель пишет Даллесу

27.04 / Древнейшую трехмерную карту времен палеолита обнаружили французские ученые

27.04 / Самый высокий буйвол в мире по имени Кинг-Конг живет в Таиланде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика