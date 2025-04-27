 

Прогнозы учёных: каким будет человечество через 1000 лет

27.04.2025, 23:50, Разное
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Учёные часто строят гипотезы о том, какие катастрофы и события ждут нас в ближайшие десятилетия, но мало кто решается заглянуть дальше, в будущее, которое кажется столь отдалённым. Однако недавно группа исследователей решила сделать именно это, попытавшись предсказать, какими будут люди спустя 1000 лет. Результаты их работы оказались одновременно интригующими и неожиданными.

Фото из открытых источников

Согласно данным Daily Mail, профессор эволюционной генетики Марк Томас выдвинул предположение, что за предстоящие тысячелетия человеческий рост может уменьшиться, при этом люди станут визуально привлекательнее. Профессор связывает этот процесс с ранней половой зрелостью, которая, хотя и увеличивает шансы на большее количество потомков, зачастую приводит к снижению роста детей. По словам Томаса, эта теория находит подтверждение в существовании карликовых популяций в некоторых регионах мира, особенно в тропиках, где физические условия жизни крайне суровы.

Кроме того, Томас отметил, что современные тенденции указывают на увеличение роли женщин в выборе партнёра, что может повлиять на внешность будущих поколений.

«Мы движемся к обществу, где выбор делает женщина, и она выбирает тех мужчин, которые ей нравятся по разным причинам – будь то интеллект, успех или физическая привлекательность», — подчеркнул учёный.

Это означает, что со временем такие качества могут становиться всё более выраженными среди населения.

Ещё одно интересное наблюдение сделал доктор Джейсон Ходжсон. Он считает, что через тысячу лет человеческая раса может стать более однородной в плане внешности, а главным объединяющим фактором станет более тёмный оттенок кожи. Межрасовые браки, становясь всё более обычными, приведут к смешению генофондов, что сделает различия между расами менее заметными.

Тем не менее, стоит помнить, что все эти прогнозы основаны лишь на текущих тенденциях и научных данных. Мир постоянно меняется, и любые долгосрочные предсказания могут оказаться неверными. Будущее остаётся непредсказуемым, и никто точно не знает, какие вызовы и изменения принесут следующие столетия.


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