Мнение: Симоньян и Симонов

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Смешное и дикое письмо “растревоженной общеаственности” был вдруг опубликовано невероятно смелой Литературной Газетой” (ЛГ) против… такой вроде бы невероятной бонзы российского полусвета, как… Маргарита Симоньян. Письмишко был в ЛГ под названием “не могу молчать!” Типа, отечественнная интеллигенция вдруг вспыхнула и разразилась “словом протеста” против буйной Маргоши, поскольку все вдруг все дико разобиделись на Марго Симоньян – мол, как она могла настолько непочтительно отзываться от “великом сталинском поэте Симонове, трижды лауреате Сталинской премии, а потом еще и о любимой сталинской актрисе Серовой? Как это, мол, можно для Симоньян, откровенно в ТЕЛЕЭФИРЕ (!) говорить, что Симонов, дескать, всячески вожделел и телесно алкал сладкого тела актрисы, а сама Серова, дескать, алкала вовсе не сладкого тела того же богатого литературного Симонова, а – вместо этого! – вожделела не плотских утех со страстным любовником, а вместо этого – побольше бы сладкой водочки?

Как, мол, смела Марго Симоньян противопоставить два этих сказочных финала любой любовной сказки – плотских и алкогольных запоев? Как смела пропагандистка объяснить народу, что алкогольный дурман в российском искусстве на раз бьет любой любовный дурман, и самая страстная любовь всегда сдаст “каку-таку любов” обычной “злодейке с наклейкой”?

В общем, все эти престарелые старцы внезапно обрушились со страшной силой на Маргошу, едва она чуть ли не первый раз в жизни решилась рассказать народ через телевизор правду, всё то, что на самом деле было.

Какой-то был просто позор. Врала та Симоняниха – всю жизнь, врала напропалую. Содержала целый международный холдинг “Россия Тудей”, с полусотней журналистов, которых держали под муштрой самой Симоньян, чтобы врали и не сбивались. Кто-нибудь хоть раз писал Симоньянихе какие-нибудь письма протеста? Да никогда. Хоть бы слово кто сказал? Врала 20 с лишним лет – никого не задело.

Тут, хоть раз в жизни сделала честную передачу про скотов из сталинского времени – смотри, как все возбудились. А всего-то указала на обычное свинство того времени – так нет, не замай. А почему? Ну да, мол, Симонов в стихах воспевал собственное пропитаное спермой влечение к влекущей актрисе и ее пропитанное спиртом ответное влечение, это ярко показано Симонянихой, а также, как их обоюдное влечение подкреплял Сталин донельзя щедрым финансированием от его Страны Советов. Спирт, сперма и деньги из бюджета Страны Советов – отличный коктейль того времени! Понятно, почему Симоньян обратила такое благожелательное внимание на такое сочетание знакомых влечений, к тому же, в тот период, когда она сама чрезвычайно тосковала по своему чудесному, но болеющему возлюбленному Кеосаяну.

И вот за эту притянули нашу Маргошу на правеж озверевшей от воздержания творческой интеллигенции, которые, понятное дело, никогда не страдали ни от похоти, ни от похмельной жажды. Решили ее “отменить” по такому случаю. Какая ж все-таки безнадежная пошлость от нашей напрочь бесплодной интеллигенции; ничего не могут. Даже откровенных подлецов и мерзавцев умудряются осудить только за то немногое хорошее, за что их еще можно похвалить.

Жаль Маргошу. Горькую пьяницу Серову и продажную шкуру Симонова спасать ценой утопления Симоньянихи – право слово, не стоит.