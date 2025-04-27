Экзоскелеты с ИИ помогают туристам покорить священную гору Тайшань

В китайской провинции Шаньдун для туристов, желающих покорить священную гору Тайшань, появилась уникальная возможность сделать это налегке. Это стало проще благодаря использованию лёгких экзоскелетов с искусственным интеллектом. Группа Taishan Cultural Tourism предложила эту инновационную технологию на пробной основе, чтобы облегчить подъём на одну из пяти священных гор Китая.

Фото из открытых источников

Видео, на которых пожилые туристы поднимаются на Тайшань в необычных устройствах, закреплённых на бёдрах, быстро распространились по китайским социальным сетям. Однако эти устройства оказались вовсе не чем-то загадочным, а современными экзоскелетами, предназначенными для поддержки при ходьбе.

Эти экзоскелеты, вес которых составляет всего 1,8 кг, оснащены множеством датчиков, способных отслеживать и анализировать каждое движение ног пользователя. Благодаря этому они способны вовремя оказывать необходимую поддержку, значительно уменьшая нагрузку на нижние конечности.

Как пишет UDN, новые экзоскелеты от Taishan Cultural Tourism могут работать около 5 часов или пройти расстояние до 14 км без подзарядки. Их основное назначение – поддержка пожилых людей, желающих совершить восхождение на Тайшань, несмотря на ухудшение физической формы.

Те, кому уже довелось испытать новинку, остались довольны её возможностями. Экзоскелет точно распознаёт движения и оказывает нужную помощь именно тогда, когда она необходима. Хотя технология пока еще проходит стадию тестирования, в будущем она позволит применять подобные устройства в самых разных областях – от тяжёлого физического труда до занятий спортом и фитнеса.