Древнейшую трехмерную карту времен палеолита обнаружили французские ученые

Совместными усилиями французских ученых из Горной школы Парижа и их австралийских коллег сделана удивительная находка. В пещере Сегоньоль 3 исследователи нашли самую древнюю на сегодняшний день трехмерную карту местности. Эта пещера уже известна благодаря своим уникальным наскальным рисункам лошадей. Результаты исследования опубликованы в журнале Oxford Journal of Archaeology.

Фото из открытых источников / phys.org

Как утверждают специалисты, примерно 13 тысяч лет назад древние люди, жившие в этой пещере, создали миниатюрный ландшафт прямо на полу из песчаника. Однако эта «карта» отличается от того, как мы себе представляем: она не отображает расстояния, направления или временные ориентиры. Перед нами трехмерная модель, показывающая движение водных потоков через возвышенности, русла рек и образование озёр и болот.

Доктор Энтони Милнс из Аделаидского университета, принимавший участие в исследовании, отметил: «Это не карта в привычном нам понимании. Это скорее трёхмерная миниатюра, которая показывает, как функционирует ландшафт: вода стекает с возвышенностей, формирует ручейки и реки, сливающиеся в долины и образующие озера и болота».

По мнению ученого, для древних людей понимание природных процессов, таких как течение воды, было гораздо важнее, чем измерение расстояний и времени.

Ранее самой старой известной трёхмерной картой считалась большая переносная каменная плита, созданная представителями бронзового века около 3000 лет назад. Она изображала местную речную систему и земляные насыпи, что ближе к современным представлениям о картах, используемых для навигационных целей.