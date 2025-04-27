 

Самый высокий буйвол в мире по имени Кинг-Конг живет в Таиланде

27.04.2025, 20:10, Разное
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На одной из ферм в Накхонратчасима (Таиланд) живет настоящий великан – трехлетний водяной буйвол по кличке Кинг-Конг. Его рост от копыт до холки достигает 185 сантиметров, и он является самым высоким представителем своего вида в мире. Этот показатель почти на 50 сантиметров превышает средний рост водяных буйволов. Об этом пишет odditycentral.com.

Фото из открытых источников

Владельцы фермы заметили необычный потенциал Кинг-Конга еще при рождении, что и послужило причиной выбора столь громкого имени. Однако, несмотря на свои внушительные габариты, этот гигант отличается добрым нравом. Как пояснил работник фермы Шерпатт Вути в интервью для Книги рекордов Гиннесса, Кинг-Конг обожает игры и общение с людьми.

«Кинг-Конг невероятно послушный, ему нравится, когда его гладят и чешут, а также он с удовольствием бегает вместе с нами», — поделился Вути.

Работник отметил, что присутствие этого великана на ферме напоминает о наличии большого и сильного щенка, настолько дружелюбным и игривым является животное.


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