 

Потрясающие научно-фантастические концепт-арты Бориса Турано — художника из Италии

27.04.2025, 19:45, Разное
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Борис Турано сотрудничает с различными студиями в индустрии видеоигр и кино, разрабатывая визуальные концепции для фантастических проектов. В настоящее время он работает в качестве концепт-художника в Terraform Studios, где участвует в создании сложных дизайнов для футуристических вселенных.

Стиль художника выделяется сочетанием массивных конструкций, атмосферного освещения и продуманной детализации, благодаря чему его работы выглядят кинематографично и вызывают ощущение погружения в иные реальности. Борис умело сочетает элементы классической научной фантастики с современными визуальными трендами.

Познакомиться с полным портфолио Бориса Турано можно на его странице на ArtStation — там представлены как коммерческие проекты, так и авторские работы, демонстрирующие богатое воображение и мастерство художника.

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano

Концепт-арт Бориса Турано (Boris Turano) / © Boris Turano


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