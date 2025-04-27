Крупнейшее подземное термальное озеро обнаружили в Южной Албании

В южной части Албании учёные проводили исследование и подтвердили существование крупнейшего в мире известного подземного термального озера. Исследовательская группа из Чехии, возглавляемая специалистом по пещерам Мареком Оди, впервые обнаружила это озеро четыре года назад, однако отсутствие необходимых инструментов не позволило им выяснить его масштаб. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Фото из открытых источников / Озеро было впервые обнаружили четыре года назад / Neuron Foundation

Новая экспедиция в долину Вромонери, проведённая с использованием современного 3D-сканирования на основе лидара, дала возможность точно измерить размеры озера, получившего название «Озеро Нейрон» в честь фонда, который финансировал исследование. Озеро расположено на дне пропасти глубиной более 100 метров в гористой местности недалеко от Лесковика. Исследователи первоначально привлекли внимание к этому месту, заметив столб пара, поднимающийся из неровной поверхности, что побудило их спуститься в подземное царство.

Внутри пещерной системы команда обнаружила обширный водоём, длиной 138 метров и шириной 42 метра. Используя усовершенствованные лидарные сканер, команда Оди вернулась в 2024 году, чтобы создать высококачественные 3D-модели и подтвердить размеры озера. По их данным, объём термальной воды составляет около 8 335 кубометров, что эквивалентно 3,5 олимпийским бассейнам.

Оди отметил, что результаты исследования могут изменить представление о подземных экосистемах и геологических процессах. Пещерная система, в которой находится озеро Нейрон, долгое время была недоступна для посещения.

Поскольку термальные озёра такого масштаба встречаются крайне редко, команда планирует вернуться для дальнейшего изучения их геологии и биологии. Исследователи надеются, что озеро поможет по-новому взглянуть на взаимодействие подземных термальных источников и микробной жизни.

Это открытие имеет большое значение, особенно на фоне предыдущего открытия в Венгрии в 2008 году, когда было найдено подземное озеро под турецкими банями в Будапеште. Однако озеро Нейрон превзошло венгерское по размеру и глубине. Другие известные термальные озёра, такие как озеро Фрайер-Пэн в Новой Зеландии и Голубая лагуна в Исландии, также не могут соперничать с этим новым открытием.

Поскольку подземные термальные озёра содержат информацию о глубинной геологии, гидрологии и биологии Земли, запланированы дополнительные экспедиции для сбора образцов почвы и воды. Оди подчеркнул, что это открытие может оказать значительное влияние на понимание подземных экосистем, и настоящее приключение только начинается.