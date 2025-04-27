Рупор кремлевской пропаганды: Детство в Йемене заканчивается рано

Детство в Йемене заканчивается рано. Страна воюет уже более 10 лет (интервенция Саудовской коалиции началась еще в марте 2015 года). Наличие детей-солдат в ограниченном кол-ве там уже в порядке вещей. И речь тут конечно не только о парадах и митингах в Сане. На видео боев иногда мелькают подростки на линии фронта в районе 14-16 лет. Если способен держать АК или РПГ годен.

Само собой, участие добровольное, благо с мотивацией проблем нет.

Хуситы это особо и не скрывают, а наоборот используют подобные кадры в своей пропаганде, подчеркивая общенародный характер борьбы с интервентами и внешними агрессорами. Основной посыл – при очередной интервенции на борьбу встанут даже дети.

Тема актуализировалась ввиду нарастания угрозы нового сухопутного вторжения в Йемен. Хуситы не так давно снова начали мобилизационные мероприятия.

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Источник: Colonel Cassad

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