Мнение: Китай выигрывает процессорную гонку у Запада

СМИК — китайский аналог Интела — научилась делать самые передовые микросхемы, 5 нанометров. Раньше такие чипы умели делать только в Нидерландах, и эту технологию Запад придерживал у себя, не передавая в Китай. Китайцы, однако, обошли ограничение: они доработали морально устаревшее оборудование, выжав из него дополнительную точность.

Получается медленнее и дороже, процент брака также выше, однако независимость от голландцев стоит того. Сделанные по новой технологии процессоры уже работают в смартфонах от Хуавей (ссылка).

Америке будет сложно остаться впереди. Во-первых, хоть Нидерланды и были до последнего времени колонией США, после прихода Трампа американская империя разделилась на две части. Отношения США и Евросоюза сильно напряжены, так что я не удивлюсь, если базу разработки микросхем в Нидерландах Америка в итоге потеряет.

Во-вторых, китайцы резко опережают США в научной и инженерной работе — из 10 главных лабораторий, занимающихся разработкой микрочипов, 9 находятся в Китае (ссылка). Это значит, что прямо сейчас Китай обладает самой современной технологией, пусть и несколько кривой, а через 10-15 лет уже Запад будет вынужден догонять Китай.

Россия в этой гонке не участвует — у нас не тот размер и не те стартовые позиции. Однако мы потихоньку выращиваем экосистему по производству электроники, с каждым годом открывая в России всё больше и больше производств. Свежая новость, например: в этом году «Элемент» запускает производство блоков питания для серверов мощностью в 100 тысяч штук в год (ссылка). С одной стороны, это означает спрос на 100 тысяч комплектов электронных компонентов для производства блоков питания — на других русских заводах предприятие будет покупать силовые транзисторы, дроссели и тому подобное. С другой стороны, теперь производить серверы и телекоммуникационное оборудование в России будет немного проще, так как блоки питания можно будет брать отечественные.