 

Ученые обнаружили основные причины возникновения подагры

27.04.2025, 18:20, Разное
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Подагру часто связывают с чрезмерным потреблением алкоголя и несбалансированным питанием, но она оказалась более сложным заболеванием, чем предполагалось ранее. Недавнее исследование, проведенное международной командой ученых, выявило, что генетика играет ключевую роль в развитии этого недуга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Фото из открытых источников

В рамках исследования были проанализированы генетические данные 2,6 миллиона человек из 13 различных групп, среди которых 120 295 страдали от подагры. Ученые сравнили генетические коды людей с подагрой и без нее, что позволило им обнаружить 377 участков ДНК, связанных с заболеванием. Из них 149 участков ранее не связывались с подагрой.

Хотя образ жизни и факторы окружающей среды все еще имеют значение, результаты исследования подчеркивают важность генетической предрасположенности к этому заболеванию. По словам эпидемиолога Тони Мерримана из Университета Отаго в Новой Зеландии, «подагра — это хроническое заболевание с генетической основой, и в нем нет вины больного». Он отметил, что миф о том, что подагра вызвана образом жизни или диетой, нуждается в опровержении.

Подагра возникает при повышении уровня мочевой кислоты в крови, что приводит к образованию кристаллов в суставах. Когда иммунная система начинает атаковать эти кристаллы, это вызывает сильную боль и дискомфорт. Исследователи полагают, что генетика влияет на этот процесс на всех его этапах, включая иммунный ответ и транспортировку мочевой кислоты в организме.

Несмотря на то, что подагра может проявляться периодически, существуют эффективные методы лечения. Однако, как показывает практика, многие люди из-за заблуждений избегают обращения за медицинской помощью.

«Этот миф вызывает стыд у людей, страдающих подагрой, и некоторые предпочитают страдать молча», — добавил Мерриман.

Следует отметить, что исследование имеет некоторые ограничения: большинство данных собрано от людей европейского происхождения, а часть информации основана на самоотчетах о подагре. Тем не менее, результаты дают более полное представление о проблеме, которая существует на протяжении веков.

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут создать более эффективные и доступные методы лечения подагры.

«Мы надеемся, что благодаря новым целям в будущем станут доступны более эффективные методы лечения, — заключил Мерриман. — Подагра заслуживает большего внимания со стороны системы здравоохранения».

 


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