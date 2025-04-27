Председатель Госкоммолодёжи назвал «дебилами» школьников, которые не поняли его анекдот про новых русских

Председатель государственного комитета по делам молодёжи Виталий Курдюмов назвал «дебилами» и «егэшниками» учащихся 10 класса школы №1884 – так он отреагировал на то, что они не поняли рассказанный им анекдот. Кроме того, 64-летний чиновник по делам молодёжи резко раскритиковал планы молодых людей и заявил, что они – «сопляки, которые жизни не знают».

Инцидент произошёл во время профориентационного часа «Моя жизнь – моя карьера». Курдюмов сразу объявил, что участвует в этом мероприятии вынужденно, поскольку у него есть «дела поважнее, чем возиться со школьниками». Он поинтересовался у учащихся, кто кем планирует стать, и один из них заявил, что после совершеннолетия отец устроит его менеджером в свой автосервис. В ответ Курдюмов рассказал анекдот про нового русского, который приехал на автосервис на своём 600-м «Мерседесе», но никто не засмеялся.

«Что, не поняли? Ну дебилы, значит. Егэшники, вы и по жизни такими будете. Сопляки, жизни не знаете, а сидите тут, – обиделся глава Госкоммолодёжи. – Глазами хлопаете, мычите, вот такое у нас поколение подрастает. Я в ваши годы ГТО сдавал, после учёбы ещё подрабатывал и книжки читал».

Услышав от другого школьника, что он хочет стать программистом, Курдюмов тоже усомнился в его перспективах.

«Программист должен уметь считать, а ты без калькулятора считать умеешь? Я вижу, что ни черта ты не умеешь, – продолжил возмущённый чиновник. – Вот сядет у тебя батарейка в калькуляторе, а ты в деревне у бабушки, допустим. Ничего нет, степь кругом, коровы да речка, где ты батарейки купишь? И что ты там посчитаешь без калькулятора, программист?»

Высказавшись аналогичным образом о планах других школьников, чиновник покинул урок через 15 после его начала. Позже ведомство сообщило, что Курдюмов провёл «честную и открытую беседу с подрастающим поколением» и дал школьникам полезные советы, касающиеся их карьерного трека.

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