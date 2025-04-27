В Подмосковье госпитализировали депутата Госдумы, который две недели ничего никому не запрещал

В Красногорске Московской области госпитализировали депутата Государственной думы Даниила Карпушина с тяжёлым психосоматическим расстройством невыясненной природы. Народный избранник, как оказалось, ранее жаловался на то, что уже несколько недель не вносил законопроекты ограничительного характера, в связи с чем, как он считал, «люди распустились вкрай».

Первоначально депутата хотели везти на лечение в Москву, но оказалось, что он сам ещё в 2023 году внёс закон, который запрещает россиянам проходить амбулаторное лечение не по месту прописки. Закон приняли, и поскольку Карпушин прописан именно в Красногорске, лечить его тоже начали в местной больнице.

«При госпитализации пациент заметил, что врач скорой помощи находится в автомобиле без перчаток и бахил и заявил, что запрещает ему проводить реанимационные мероприятия из-за грубого нарушения санитарных норм, после чего потерял сознание. С тех пор он несколько раз кратковременно приходил в сознание уже в больнице, делал замечания персоналу, соседям по палате, главному врачу и посетительнице, пришедшей к другому пациенту», – рассказал источник в медучреждении.

Медики признали, что пока не знают, как лечить такое заболевание, однако коллеги Карпушина в частном порядке заявили: они не возражают, если он «отдохнёт ещё месяц-другой», поскольку это «в определённом смысле отвечает общественным интересам».

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