 

Загадка белого диска в горах Нью-Мексико

27.04.2025, 3:50, Разное
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Внимательные пользователи Google Earth обратили внимание на необычный объект, расположенный в труднодоступном районе штата Нью-Мексико. Таинственное белое сооружение, напоминающее диск, было обнаружено примерно в 55 километрах от национального заповедника Севильета, в горной цепи Сьерра-Ладронс, сообщает издание Mail Online.

Фото из открытых источников / Google Earth

Объект находится на высоте около 2250 метров над уровнем моря и частично скрыт густой растительностью. Его можно увидеть на картах Google по координатам 34°24’21,6" северной широты и 107°05’44,5" западной долготы.

После того как снимки загадочного сооружения попали в интернет, пользователи социальных сетей активно начали обсуждать, что же это может быть. Одни предположили, что это обломок инопланетного корабля, другие – что это вход в некий секретный подземный комплекс. Третьи попытались выяснить историю появления объекта, просматривая архивные спутниковые фотографии.

Интересно, что в 1975 году на этом месте находилась черная прямоугольная структура, тогда как нынешний белый диск появился лишь в 2003 году. Это исключает версию недавнего крушения космического аппарата.

Наиболее вероятными версиями остаются предположение о том, что этот объект является резервуаром для сбора дождевой воды или научной станцией для проведения различных исследований. Однако пока его истинное предназначение остаётся неизвестным.


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