BYD создает технологию автономного вождения под названием «Глаз Бога»

Китайский производитель электромобилей BYD объявил о планах оснащения всей своей линейки автомобилей системой автономного вождения под названием «Глаз Бога». Как пишет Financial Times, эта технология будет интегрирована в автомобили без дополнительных затрат для покупателей.

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По словам основателя и генерального директора BYD Ван Чуаньфу, компания стремится сделать автономное вождение доступным для каждого водителя. Он отметил, что в течение ближайших двух-трех лет такие системы станут неотъемлемой частью безопасности автомобиля, подобно ремням и подушкам безопасности.

До этого момента подобные функции были доступны лишь в премиальных моделях BYD за дополнительную плату. Однако теперь «Глаз Бога» станет стандартной функцией даже в базовых комплектациях, включая популярный хэтчбек Seagull, который недавно превзошёл продажи электромобилей Tesla на китайском рынке.

Пока BYD не раскрывает точных сроков запуска новой системы, а также не уточняет, будут ли обновлены старые модели. Тем не менее, компания уже получила лицензию на тестирование технологий ассистированного вождения третьего уровня, став первой в Китае.

BYD делает серьёзный рывок в области массового внедрения систем автономного вождения, выводя их на новый уровень доступности для широкого круга потребителей.