 

Мнение «аналитика»: О признании Крыма российским… Что реально может Трамп?

27.04.2025, 2:45, Разное
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Американский президент Дональд Трамп опять выступил в том духе, что «вернуть #Крым» Украина не сможет. Как и четыре других региона, включённых в Конституцию РФ.

Это вызывает опасения у многих: слишком много в мире «спящих» территориальных споров, которые теоретически может пробудить «украинский прецедент», если он будет создан. С другой стороны, и альтернативные концепции не воодушевляют. Либо… «война до победного конца», бессмысленная и беспощадная. Либо… такая же война, просто отложенная на время. Как показывает опыт «Минских соглашений», это время будет скорее недолгим.

Стало быть, вопрос лучше решить сейчас, пока есть к тому воля и возможности.

Как при этом не создавать «прецедент»?

Так же, как с Косово. Указать, что это исключение из правил и уникальный случай.

А в чём может выражаться уникальность перехода Крыма в российскую юрисдикцию? И что тут может сделать Дональд Трамп?

Он может признать, что «случай Крыма» уникален следующим:
1. Крым был передан в состав УССР неправовым и волюнтаристским путём, при этом в первую очередь на бумаге, так как большинство его жителей продолжающие ощущать себя русскими.
2. Волю жить отдельно от Украины население Крыма показало ещё в 1991 году на референдуме.
3. Возвращение Крыма России стало следствием государственного переворота и конституционного кризиса 2014 года.
4. Воля населения Крыма к возврату в российскую юрисдикцию была в явном виде выражена в ходе референдума, проведение которого тоже стало следствием политического и конституционного кризиса 2014 года.
5. За прошедшие 11 лет воля крымчан оставаться в составе России была многократно подтверждена самыми разными способами, в том числе их личным активным участием в СВО и других формах борьбы за сохранение российского статуса полуострова.
В этом контексте вопросы гуманизма и уважения воли населяющих Крым людей имеют наивысший приоритет в территориальных спорах.

И если Дональд Трамп такое заявит, вряд ли с ним станут спорить большинство стран, кроме Украины?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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