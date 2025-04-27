 

Учёный предупреждает о возможных угрозах от таяния ледников

27.04.2025, 2:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нобелевский лауреат и бывший советник генерального секретаря ООН по изменению климата Рае Квон Чунг выразил серьёзную обеспокоенность относительно угрозы, исходящей от таяния льдов и вечной мерзлоты. В интервью агентству РИА Новости учёный заявил, что человечество пока не готово к потенциальным последствиям этого процесса.

Фото из открытых источников

Мы можем столкнуться с неизвестными нам ранее вирусами, скрытыми под толщей льда, считает эксперт. По мнению учёного, таяние ледников в таких регионах, как Гренландия, северная Канада и Россия, может привести к освобождению опасных микроорганизмов, которые были заморожены тысячи лет.

Рае Квон Чунг напомнил об инциденте с сибирской язвой, споры которой способны сохранять жизнеспособность в условиях вечной мерзлоты. Однако, по его словам, этот случай лишь верхушка айсберга.

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой только один пример, но такого может быть гораздо больше», – объяснил Рае Квон Чунг.

На самом деле, ситуация может оказаться намного сложнее, ведь мы до сих пор не представляем, сколько ещё неизученных вирусов скрывается в толще льда, подчеркнул учёный.

Кроме того, Чунг сослался на недавний научный отчёт, который предсказывает освобождение сотен вирусов при таянии вечной мерзлоты в тундровых зонах. Некоторые из них могут представлять реальную угрозу для людей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Загадка белого диска в горах Нью-Мексико

27.04 / BYD создает технологию автономного вождения под названием «Глаз Бога»

27.04 / Мнение «аналитика»: О признании Крыма российским… Что реально может Трамп?

27.04 / Археолог представил свою теорию происхождения денег

27.04 / Мнение «аналитика»: О капитуляции… Чьё время пришло?

27.04 / Ароматизированные свечи могут представлять опасность для здоровья, показало исследование

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Курская область освобождена

26.04 / Дипфейк-мошенничество на собеседованиях: как злоумышленники проникают в IT-компании

26.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Взыскать 100% долей “Лесты” в доход государства,

26.04 / Что произойдет, если крошечная черная дыра столкнется с человеком?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика