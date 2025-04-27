Учёный предупреждает о возможных угрозах от таяния ледников

Нобелевский лауреат и бывший советник генерального секретаря ООН по изменению климата Рае Квон Чунг выразил серьёзную обеспокоенность относительно угрозы, исходящей от таяния льдов и вечной мерзлоты. В интервью агентству РИА Новости учёный заявил, что человечество пока не готово к потенциальным последствиям этого процесса.

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Мы можем столкнуться с неизвестными нам ранее вирусами, скрытыми под толщей льда, считает эксперт. По мнению учёного, таяние ледников в таких регионах, как Гренландия, северная Канада и Россия, может привести к освобождению опасных микроорганизмов, которые были заморожены тысячи лет.

Рае Квон Чунг напомнил об инциденте с сибирской язвой, споры которой способны сохранять жизнеспособность в условиях вечной мерзлоты. Однако, по его словам, этот случай лишь верхушка айсберга.

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой только один пример, но такого может быть гораздо больше», – объяснил Рае Квон Чунг.

На самом деле, ситуация может оказаться намного сложнее, ведь мы до сих пор не представляем, сколько ещё неизученных вирусов скрывается в толще льда, подчеркнул учёный.

Кроме того, Чунг сослался на недавний научный отчёт, который предсказывает освобождение сотен вирусов при таянии вечной мерзлоты в тундровых зонах. Некоторые из них могут представлять реальную угрозу для людей.