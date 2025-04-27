Мнение «аналитика»: О капитуляции… Чьё время пришло?

Российский мирный план логичен и прост. Украинский — объёмен, нелогичен и тернист.

#Россия предлагает: а) нейтралитет Украины, б) ограничения на вооружения и численность ВСУ, в) защита прав русскоязычных украинцев не ниже, чем по Рамочной конвенции СЕ от 1 февраля 1995 года. Ни на смену власти в Киеве на 100% пророссийскую, ни на вхождение Украины в Союзное государство РФ не претендует.

#Украина в свою очередь настаивает на том, что Россия «должна»…

а) Уйти на мифические «границы 1991 года» — притом что договор о границе датирован 2003 годом;

б) Выплатить репарации, компенсации, контрибуции, материальную помощь и ещё «немножечко сверху»;

в) Извиниться, покаяться и незамедлительно распасться на 86 «улусов», а ЯО и недра передать… Украине.

Всё меньшее Украина согласна считать своей «капитуляцией», на которую она… категорически не согласна. Таков на сегодня общественный консенсус там. Разногласия наблюдаются лишь в том, должна ли Украина подождать, пока разнородные «народные республики» с «исторической Слобожанщины» запросятся в её состав самостоятельно, или же вправе помочь им сформироваться и принять «единственно верное решение».

Я не психиатр обсуждать подобные фантазии. Но вопрос имею.

С каких пор добровольно-принудительный отказ от инфантильных и неадекватных «хотелок» стал называться капитуляцией?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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