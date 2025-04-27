 

Мнение «аналитика»: О капитуляции… Чьё время пришло?

27.04.2025, 0:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский мирный план логичен и прост. Украинский — объёмен, нелогичен и тернист.

#Россия предлагает: а) нейтралитет Украины, б) ограничения на вооружения и численность ВСУ, в) защита прав русскоязычных украинцев не ниже, чем по Рамочной конвенции СЕ от 1 февраля 1995 года. Ни на смену власти в Киеве на 100% пророссийскую, ни на вхождение Украины в Союзное государство РФ не претендует.

#Украина в свою очередь настаивает на том, что Россия «должна»…
а) Уйти на мифические «границы 1991 года» — притом что договор о границе датирован 2003 годом;
б) Выплатить репарации, компенсации, контрибуции, материальную помощь и ещё «немножечко сверху»;
в) Извиниться, покаяться и незамедлительно распасться на 86 «улусов», а ЯО и недра передать… Украине.

Всё меньшее Украина согласна считать своей «капитуляцией», на которую она… категорически не согласна. Таков на сегодня общественный консенсус там. Разногласия наблюдаются лишь в том, должна ли Украина подождать, пока разнородные «народные республики» с «исторической Слобожанщины» запросятся в её состав самостоятельно, или же вправе помочь им сформироваться и принять «единственно верное решение».

Я не психиатр обсуждать подобные фантазии. Но вопрос имею.

С каких пор добровольно-принудительный отказ от инфантильных и неадекватных «хотелок» стал называться капитуляцией?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Загадка белого диска в горах Нью-Мексико

27.04 / BYD создает технологию автономного вождения под названием «Глаз Бога»

27.04 / Мнение «аналитика»: О признании Крыма российским… Что реально может Трамп?

27.04 / Учёный предупреждает о возможных угрозах от таяния ледников

27.04 / Археолог представил свою теорию происхождения денег

27.04 / Ароматизированные свечи могут представлять опасность для здоровья, показало исследование

27.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Курская область освобождена

26.04 / Дипфейк-мошенничество на собеседованиях: как злоумышленники проникают в IT-компании

26.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Взыскать 100% долей “Лесты” в доход государства,

26.04 / Что произойдет, если крошечная черная дыра столкнется с человеком?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика