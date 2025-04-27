Ароматизированные свечи могут представлять опасность для здоровья, показало исследование

Недавнее исследование, проведённое учеными Университета Пердью, выявило, что ароматизированные свечи могут быть значительным источником наночастиц, способных проникать глубоко в лёгкие. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters.

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По словам доцента Школы гражданского и строительного проектирования Лайлса при Университете Пердью и соавтора исследования Нусрат Джанг, использование химически ароматизированных чистящих средств и освежителей воздуха в домашних условиях может создавать загрязняющие вещества, которые не следует вдыхать.

«Лес — это первозданная среда, но попытка воссоздать его атмосферу с помощью синтетических ароматизаторов может привести к нежелательным последствиям для качества воздуха», — отметила она.

Ароматизированные восковые свечи позиционируются как безопасная альтернатива традиционным свечам, обещая отсутствие дыма и токсичных веществ. Чтобы проверить эти утверждения, исследователи провели эксперименты в специально оборудованном доме с механической вентиляцией, известном как zEDGE, который был спроектирован для изучения энергоэффективности.

Брэндон Бур, доцент кафедры гражданского строительства, объяснил, что для понимания образования частиц в воздухе необходимо измерять наночастицы, которые могут достигать размеров до одного нанометра. Исследования показали, что терпеновые соединения, выделяющиеся из воска при нагревании, вступают в реакцию с озоном, что приводит к образованию новых частиц.

В ходе эксперимента было установлено, что нагревание ароматизированного воска значительно увеличивает количество частиц в воздухе, особенно тех, что имеют размер менее 100 нанометров. Концентрация наночастиц достигла более миллиона частиц на кубический сантиметр, что сопоставимо с уровнями, выделяемыми традиционными свечами и некоторыми бытовыми приборами.

Кроме того, исследователи изучили скорость осаждения частиц в дыхательных путях. Они обнаружили, что использование ароматизированных свечей приводит к оседанию около 29 миллиардов частиц в минуту, что может иметь серьёзные последствия для здоровья, учитывая, что эти частицы могут попадать в кровоток.

Хотя влияние терпенов на здоровье человека ещё недостаточно изучено, результаты данного исследования могут оказать влияние на проектирование зданий и системы вентиляции.

«Наше исследование демонстрирует, что ароматизированные продукты не просто создают приятные запахи, но и изменяют химический состав воздуха, что может быть важно для здоровья», — подытожила Джанг.