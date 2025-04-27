Рупор кремлевской пропаганды: Курская область освобождена

НГШ Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области.

Сегодня был освобожден Горналь. Таким образом ВСУ выбиты из всех населенных пунктов в Курской области.

Безвозвратные потери ВСУ с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года в Курской области превысили 76 000 человек.

Решающую роль в успехе российских войск сыгарал операция "Поток", которая привела к обрушению обороны ВСУ в Курской области.

Планы режима Зеленского обменять оккупированные территории Курской области хоть на что-то были успешно сорваны.

Герасимов также подтвердил, что войска Северной Кореи участвовали в операциях в Курской области и проявили в этих боях плечом к плечу с нашими войсками большой героизм. Спасибо товарищу Ким Чен Ыну и северным корейцам. Настоящие братья по оружию.

Просто факт – ближайшим военным союзником России на текущий момент является коммунистическая Северная Корея.

Заявление Путина.

Заявление Герасимова о войсках КНДР.

По северным корейцам.1. Подъехали уже походу дела, в том числе и со своей мат.частью – САУ, РСЗО, ОТРК.2. Принимали активное участие в штурмовых действиях на ряде участков Курского выступа.3. Благодаря мужеству их пехоты и спецназа, был освобожден ряд населенных пунктов Курской области. Особенно стоит отметить северокорейских "ССОшников", которые показали высокий уровень подготовки.4. Как и наши бойцы также несли потери. Для корейцев данная война была возможностью получить уникальный опыт современной войны, который безусловно будет использован в модернизации вооруженных сил КНДР.5. Также как и во время операции "вежливых людей" в Крыму их присутствие официально не признавалось. Как пришло время – официально признали. На Западе этот подход называют частью "доктрины Герасимова" отражающей российский взгляд на концепцию гибридной войны.Мир праху погибших северокорейских бойцов и спасибо тем, кто стоял плечом плечу вместе с нами в боях в Курской области. Как когда-то наши военные советники воевали вместе с северными корейцами против США во время Корейской войны.

Освобождение Горналя.

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Источник: Colonel Cassad

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