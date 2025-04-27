 

Рупор кремлевской пропаганды: Курская область освобождена

27.04.2025, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

НГШ Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области.

Сегодня был освобожден Горналь. Таким образом ВСУ выбиты из всех населенных пунктов в Курской области.
Безвозвратные потери ВСУ с 6 августа 2024 года по 26 апреля 2025 года в Курской области превысили 76 000 человек.
Решающую роль в успехе российских войск сыгарал операция "Поток", которая привела к обрушению обороны ВСУ в Курской области.
Планы режима Зеленского обменять оккупированные территории Курской области хоть на что-то были успешно сорваны.
Герасимов также подтвердил, что войска Северной Кореи участвовали в операциях в Курской области и проявили в этих боях плечом к плечу с нашими войсками большой героизм. Спасибо товарищу Ким Чен Ыну и северным корейцам. Настоящие братья по оружию.
Просто факт – ближайшим военным союзником России на текущий момент является коммунистическая Северная Корея.

Заявление Путина.

Заявление Герасимова о войсках КНДР.

По северным корейцам.1. Подъехали уже походу дела, в том числе и со своей мат.частью – САУ, РСЗО, ОТРК.2. Принимали активное участие в штурмовых действиях на ряде участков Курского выступа.3. Благодаря мужеству их пехоты и спецназа, был освобожден ряд населенных пунктов Курской области. Особенно стоит отметить северокорейских "ССОшников", которые показали высокий уровень подготовки.4. Как и наши бойцы также несли потери. Для корейцев данная война была возможностью получить уникальный опыт современной войны, который безусловно будет использован в модернизации вооруженных сил КНДР.5. Также как и во время операции "вежливых людей" в Крыму их присутствие официально не признавалось. Как пришло время – официально признали. На Западе этот подход называют частью "доктрины Герасимова" отражающей российский взгляд на концепцию гибридной войны.Мир праху погибших северокорейских бойцов и спасибо тем, кто стоял плечом плечу вместе с нами в боях в Курской области. Как когда-то наши военные советники воевали вместе с северными корейцами против США во время Корейской войны.

Освобождение Горналя.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / BYD создает технологию автономного вождения под названием «Глаз Бога»

27.04 / Мнение «аналитика»: О признании Крыма российским… Что реально может Трамп?

27.04 / Учёный предупреждает о возможных угрозах от таяния ледников

27.04 / Археолог представил свою теорию происхождения денег

27.04 / Мнение «аналитика»: О капитуляции… Чьё время пришло?

27.04 / Ароматизированные свечи могут представлять опасность для здоровья, показало исследование

26.04 / Дипфейк-мошенничество на собеседованиях: как злоумышленники проникают в IT-компании

26.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Взыскать 100% долей “Лесты” в доход государства,

26.04 / Что произойдет, если крошечная черная дыра столкнется с человеком?

26.04 / Археологическая находка в Саудовской Аравии оказалась смотровым пунктом для поиска верблюдов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика