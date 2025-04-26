 

Рупор кремлевской пропаганды: Взыскать 100% долей “Лесты” в доход государства,

26.04.2025, 23:10, Разное
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Взыскать 100% долей "Лесты" в доход государства

Генпрокуратура просит Таганский суд Москвы запретить в России за осуществление экстремистской деятельности объединение, состоящее из владельца компании "Леста" Малика Хатажаева и собственника Wargaming. net Виктора Кислого, а также взыскать 100% долей "Лесты" в доход государства, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ведомство считает, что Кислый и Хатажев осуществляют экстремистскую деятельность на территории страны. В иске заявителем приложены публикации с заголовками "Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России", "Как Wargaming пережил 25 лет – и справился с войной в Украине", "Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили".

Ранее стало известно о наложении ареста на активы ГК "Леста" и связанных с ней лиц, которое компанией было обжаловано (https://t.me/rian_ru/291051).

PS. Это уже повод волноваться за танчики и кораблики или еще нет?

Я так понимаю, возник вопрос – сохраняет ли "Леста" финансовые отношение с компанией Кислого. И тогда это будет трактоваться как соучастие в финансировании Украины. Если же таких фактов не обнаружится, то "Леста" продолжит работу как и ранее. С интересом буду наблюдать за развитием событий.

PS2. В кораблики от "Лесты" изредка до сих пор поигрываю.

Источник: Colonel Cassad

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