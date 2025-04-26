Мнение: Сколько грамотных было в Российской Империи до 1917 года?

Я наткнулся на странные данные по грамотности в России до революции, и я хочу запросить помощь зала, так как они поставили меня в тупик.

Сначала немного предыстории. В начале 19-го века крестьянская Россия была не очень-то грамотной. Императоры и частные лица, однако, развивали систему образования, так что в 1881 году, в год вступления Александра III на престол, в некоторых губерниях грамотных было уже изрядно. В Московской и Петербургской губерниях грамотными были примерно 30% мужчин и 4-8% женщин. В других местах дела обстояли хуже, хотя Таврическая губерния, к примеру, почти не отставала от столичных (ссылка). Обратите внимание, речь идёт только про сельское население — в городах, разумеется, грамотных было гораздо больше.

Следующий раз грамотных массово подсчитывали в 1897 году. В Европейской России таковых было 42% мужчин и 17% женщин — значительно больше, чем в 1881 году, что, вероятно, объясняется двумя факторами — считали только детей старше 8 лет, считали в том числе городское население и не считали крестьян старше 50 лет, среди которых грамотных было меньше. Наконец, в 1920 году, сразу после революции, грамотных было уже 62% мужчин и 34% женщин (ссылка, ссылка). Так как в Гражданскую войну было не до развития школ, мы можем предположить, что уровень грамотности 1920 года на 2-3% выше уровня 1916 года. Николай II провёл отличную работу — напомню, он построил в России больше школ, нежели любой советский вождь, и если бы не революция, то примерно к 1925 году всё население России было бы охвачено начальным образованием.

К этим данным мы более-менее привыкли, они логичны и хорошо вписываются в известные нам факты о развитии системы начального образования в России.

Теперь странное. Мне прислали ссылку на статистический ежедневник 1915 года (ссылка), но там указаны совершенно другие данные по грамотности. Ткнув в I-й раздел, «Территория и население», и отмотав на страницу 72, мы обнаружим там, что по Империи в целом насчитывалось 29% грамотных мужчин и 8% грамотных женщин. Это крайне странно, так как такие цифры соответствуют скорее временам Александра III, нежели 1909-1914 годам, данные за которые приводит справочник.

Пока что у меня такая версия: в справочнике по инерции указаны данные за 1897 год, так как после 1897 года переписей не проводилось, при этом в общий котёл составители включили детей до 8 лет, которых в процентном отношении было тогда очень много, крестьян старше 50 лет и жителей неевропейских губерний, в массе своей менее грамотных. В итоге правильные данные 1897 года — 42% грамотных мужчин и 17% грамотных женщин — «разбавили» до 29% и 8% соответственно.

Буду признателен, если вы опознаете цифры из ежедневника и сможете точно указать мне на источник.