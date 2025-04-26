 

Колумниста РИА Новости чуть не уволили за «грязный пасквиль на американских партнёров»

26.04.2025, 19:33, Разное
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Колумниста агентства РИА Новости Сергея Куропатова чуть не уволили за статью «За кулисами мирового зла», в которой он обвинял США в различных политических, военных и даже экологических бедствиях по всему миру.

Публикация вышла поздней ночью, но пробыла на сайте всего 10 минут.

В статье, в частности, говорилось, что Северная Америка после прибытия колонизаторов всегда была «континентом патологических упырей» и приводилась история о том, как в 1776 году, сразу после основания США, неназванному монаху в Мурманске явился архангел и объявил о «рождении зла, лекарством от которого могут стать лишь четыре загадочные буквы», и буквы эти гласили – РВСН.

Источник рассказал, что Куропатова на следующий день вызвали в редакцию и показали приказ об его немедленном увольнении с волчьим билетом.

– Распекали минут двадцать. Говорили, что его писанина – это грязный пасквиль на уважаемых американских партнёров, и что этой антиамериканской геббельсовщине место в мусорной корзине, – поделился собеседник издания.

Когда Куропатову дали оправдаться, он заявил, что написал этот материал ещё летом 2024 года, а на сайте его разместил редактор, чтобы «прикрыть дыру в графике». После того как информация подтвердилась, приказ об увольнении отменили, заменив его выговором за «политическую близорукость». Какие санкции применили к выпускающему редактору, неизвестно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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