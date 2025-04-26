Трамп пообещал уволить без золотого парашюта кардиналов, которые проголосуют за «марксиста» на выборах папы

Президент США Дональд Трамп пообещал «уволить без всякого золотого парашюта» американских кардиналов, которые осмелятся проголосовать за кандидата-марксиста на выборах папы.

Позже он уточнил, что под марксистом он имел в виду «любого кандидата, который не придерживается традиционного католичества».

– Они привыкли жить на широкую ногу, разъезжать на лимузинах и обедать лобстерами за счёт американских налогоплательщиков, но я положу этому конец! – заявил Трамп на пресс-конференции, размахивая папской буллой, которую он, по его словам, «только что подписал».

Он также добавил, что все уволенные кардиналы будут обязаны вернуть «красные шапочки и все остальные безделушки, которые они получили за счёт работающих американцев».

В Ватикане на заявление президента США пока не отреагировали, несмотря на многочисленные запросы прессы.

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