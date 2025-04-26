Трамп пообещал уволить без золотого парашюта кардиналов, которые проголосуют за «марксиста» на выборах папы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент США Дональд Трамп пообещал «уволить без всякого золотого парашюта» американских кардиналов, которые осмелятся проголосовать за кандидата-марксиста на выборах папы.
Позже он уточнил, что под марксистом он имел в виду «любого кандидата, который не придерживается традиционного католичества».
– Они привыкли жить на широкую ногу, разъезжать на лимузинах и обедать лобстерами за счёт американских налогоплательщиков, но я положу этому конец! – заявил Трамп на пресс-конференции, размахивая папской буллой, которую он, по его словам, «только что подписал».
Он также добавил, что все уволенные кардиналы будут обязаны вернуть «красные шапочки и все остальные безделушки, которые они получили за счёт работающих американцев».
В Ватикане на заявление президента США пока не отреагировали, несмотря на многочисленные запросы прессы.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет