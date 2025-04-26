 

Трамп пообещал уволить без золотого парашюта кардиналов, которые проголосуют за «марксиста» на выборах папы

26.04.2025, 17:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп пообещал «уволить без всякого золотого парашюта» американских кардиналов, которые осмелятся проголосовать за кандидата-марксиста на выборах папы.

Позже он уточнил, что под марксистом он имел в виду «любого кандидата, который не придерживается традиционного католичества».

– Они привыкли жить на широкую ногу, разъезжать на лимузинах и обедать лобстерами за счёт американских налогоплательщиков, но я положу этому конец! – заявил Трамп на пресс-конференции, размахивая папской буллой, которую он, по его словам, «только что подписал».

Он также добавил, что все уволенные кардиналы будут обязаны вернуть «красные шапочки и все остальные безделушки, которые они получили за счёт работающих американцев».

В Ватикане на заявление президента США пока не отреагировали, несмотря на многочисленные запросы прессы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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