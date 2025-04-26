Ледники по всему миру каждую секунду теряют лед размером с три олимпийских бассейна

Новое исследование, проведенное при участии Французского национального центра научных исследований и множества других научных организаций, показало, что ледники по всему миру потеряли около 5% своей площади, что эквивалентно утрате 300 миллиардов тонн льда в год.

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Исследование охватывает период с 2000 по 2023 год и демонстрирует, что потеря ледникового объема обусловлена глобальным потеплением, вызванным увеличением выбросов парниковых газов. По словам ведущего автора исследования, профессора Цюрихского университета Майкла Цемпа, результаты оказались даже более значительными, чем ожидалось. В частности, в европейских Альпах и Пиренеях ледники сократились на 40% за указанный период, причем в Альпах наблюдается потеря 10% льда всего за два года.

Для исследования исследователи использовали спутниковые данные и результаты прямых измерений ледников, за исключением ледниковых покровов Гренландии и Антарктиды, которые реагируют на изменения климата с задержкой. Ученые собрали и проанализировали сотни наборов данных, чтобы создать полное представление о динамике ледников за последние два десятилетия.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают значительные региональные различия в потерях льда. Например, ледники на субантарктических островах потеряли лишь около 2% своего объема, в то время как в Альпах и Пиренеях наблюдается гораздо более выраженное сокращение. Интересно, что в первой половине исследуемого периода (2000-2011) ежегодная потеря льда была на 36% выше, чем во второй половине (2012-2023), что указывает на ускорение процесса.

Если не учитывать ледяные щиты Гренландии и Антарктиды, то в начале 2000 года в ледниках по всему миру содержалось около 134 182 миллиардов тонн льда, а к 2023 году эта цифра снизилась до 126 971 миллиарда тонн. Ученые также отметили, что исчезновение ледникового льда способствовало повышению уровня Мирового океана на 18 миллиметров, что превышает потери Гренландского ледникового щита за последние три десятилетия.

Одним из важных последствий таяния ледников является угроза водоснабжению, особенно для местных сообществ в Центральной Азии и Центральных Андах, где ледники являются жизненно важным источником пресной воды.

Несмотря на то что площадь ледников сократилась на 5% в первой четверти XXI века, исследователи предупреждают, что это лишь начало. Моделирование предполагает, что к 2100 году может быть потеряно до 25% оставшегося льда, даже если выбросы парниковых газов будут сокращены. Если же выбросы останутся на прежнем уровне, утрата может достигнуть 50%.