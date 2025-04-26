Бразилия: город в Амазонии уходит под землю

Небольшой город Буритикупу, на северо-востоке бразильской Амазонии, оказался под угрозой исчезновения. За последние недели сильные дожди и селевые потоки образовали глубокие провалы в земле, достигая нескольких десятков метров. Это заставило местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Reuters.

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Под угрозой обрушения находятся дома около 1200 человек из общей численности населения в 55 000 человек. Согласно указу городских властей, который был принят ранее в этом месяце, размер провалов резко увеличился за последние месяцы, приближаясь к жилой зоне. Некоторые здания уже обрушились.

Проблема образования провалов, которые в Бразилии называют «восорока», тревожит жителей Буритикупу уже на протяжении трех десятилетий. Осадки постепенно размягчают песчаники, делая почву менее устойчивой, а неконтролируемое строительство и массовая вырубка лесов лишь усугубили ситуацию.

Географ и профессор Федерального университета Мараньяна Марселин Фариас отмечает, что такие явления особенно усиливаются в период сильных дождей, когда почва теряет свою прочность. Если тенденция сохранится, город рискует окончательно исчезнуть через 20–30 лет.