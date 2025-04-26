 

Бразилия: город в Амазонии уходит под землю

26.04.2025, 6:10, Разное
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Небольшой город Буритикупу, на северо-востоке бразильской Амазонии, оказался под угрозой исчезновения. За последние недели сильные дожди и селевые потоки образовали глубокие провалы в земле, достигая нескольких десятков метров. Это заставило местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Reuters.

Фото из открытых источников

Под угрозой обрушения находятся дома около 1200 человек из общей численности населения в 55 000 человек. Согласно указу городских властей, который был принят ранее в этом месяце, размер провалов резко увеличился за последние месяцы, приближаясь к жилой зоне. Некоторые здания уже обрушились.

Проблема образования провалов, которые в Бразилии называют «восорока», тревожит жителей Буритикупу уже на протяжении трех десятилетий. Осадки постепенно размягчают песчаники, делая почву менее устойчивой, а неконтролируемое строительство и массовая вырубка лесов лишь усугубили ситуацию.

Географ и профессор Федерального университета Мараньяна Марселин Фариас отмечает, что такие явления особенно усиливаются в период сильных дождей, когда почва теряет свою прочность. Если тенденция сохранится, город рискует окончательно исчезнуть через 20–30 лет.


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