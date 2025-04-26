Это было не «в шутку» – 53 случая, когда Дональд Трамп говорил, что прекратит войну в Украине в течение 24 часов или до вступления в должность

Когда на этой неделе в интервью журналу Time президенту США Дональду Трампу напомнили, что он сказал, что прекратит войну России на Украине «в первый же день», он заявил, что не говорил об этом буквально или всерьез.

– Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, потому что для того, чтобы показать свою точку зрения, и вы знаете, это, конечно, попадает в фейковые новости [неразборчиво]. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец, – сказал Трамп, согласно стенограмме Time.

Это утверждение «в шутку» – ложь.

Во время предвыборной кампании в 2023 и 2024 годах Трамп десятки раз, в совершенно серьезном тоне, манере и контексте, говорил, что закончит войну в Украине либо в течение 24 часов после своего возвращения в Белый дом, либо даже раньше этого срока. Он снова и снова, в том числе на обоих президентских дебатах 2024 года, говорил, что «уладит» войну, когда станет избранным президентом, до своей инаугурации.

Примеры:

4 марта 2023 года. Выступление на Конференции консервативных политических действий в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, я урегулирую катастрофическую войну между Россией и Украиной. Она будет улажена быстро. Быстро. Я решу эту проблему, и я решу ее в быстром порядке, и это займет у меня не более одного дня. Я точно знаю, что сказать каждому из них».

25 марта 2023 года. Митинг в Вако, штат Техас.

«И еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую катастрофическую войну между Россией и Украиной». И: «И когда я скажу «покончить с этим», я добьюсь урегулирования очень быстро. Я знаю обоих людей, и вы можете добиться этого очень, очень быстро. Вы можете сделать это только через президентство, но вы контролируете деньги, поступающие и выходящие. Вы можете это сделать. Я заключу это соглашение в течение 24 часов».

21 апреля 2023 года. Выступление на обеде республиканцев в Форт-Майерсе, штат Флорида.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я улажу ее очень быстро. Я знаю обоих: я знаю Зеленского и я знаю Путина».

27 апреля 2023 года. Митинг в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной».

10 мая 2023 года. Городское собрание CNN в Гофстауне, Нью-Гэмпшир.

Трамп: «Если я стану президентом, я улажу эту войну за один день, за 24 часа». Кейтлан Коллинз из CNN: «Как бы вы уладили эту войну за один день?» Трамп: «Во-первых, я встречусь с Путиным и с Зеленским. У них обоих есть слабые и сильные стороны. И в течение 24 часов эта война будет решена. Она будет закончена. Она будет абсолютно закончена».

10 июня 2023 года. Выступление на съезде партии «Северная Каролина» в Гринсборо, Северная Каролина.

«Вот лишь некоторые из смелых планов, которые я воплощу в жизнь, став 47-м президентом США. Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной, если она еще не урегулирована, и они должны сделать это быстро».

24 июня 2023 года. Выступление перед Коалицией веры и свободы в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, я полностью урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я сделаю это за 24 часа. Я говорю это, и я бы так и сделал. Это легко по сравнению с некоторыми вещами – я бы сделал это за 24 часа. Я знаю их обоих. Я знаю их обоих. Как сказано в Библии: «Блаженны миротворцы». Видите? И я буду вашим миротворцем. Я был вашим миротворцем».

27 июня 2023 года. Выступление перед женщинами-республиканками в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир.

«Если я найду общий язык с ним (Зеленским), найду общий язык с Путиным, я устрою эту войну – она никогда бы не случилась при мне, никогда, никогда не случилась бы – но я устрою эту войну за 24 часа. И она даже не будет тяжелой по сравнению с другими вещами».

30 июня 2023 года. Выступление перед «Мамами за свободу» в Филадельфии, штат Пенсильвания.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы все вместе выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Это будет сделано в течение 24 часов».

1 июля 2023 года. Митинг в Пикенсе, Южная Каролина.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентство благодаря вам, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной; я сделаю это за 24 часа. Я очень хорошо знаю их обоих, Зеленского и Путина. Я решу эту проблему очень, очень быстро».

7 июля 2023 года. Митинг в Совет-Блаффс, штат Айова.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной». И: «Я сделаю это в течение 24 часов. Все говорят: «О, нет, ты не можешь». Безусловно, я могу. Абсолютно точно могу».

15 июля 2023 года. Выступление на мероприятии Turning Point в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

«Вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я полностью урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Мы уладим ее очень быстро». И еще: «Но этот конфликт должен закончиться. И когда я стану президентом, это будет сделано очень быстро, я думаю, за 24 часа».

29 июля 2023 года. Митинг в Эри, штат Пенсильвания.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы все вместе выиграем президентское кресло, мы уладим ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет улажена. Война будет улажена. Я позову их обоих – я знаю Зеленского, я знаю Путина, это будет сделано в течение 24 часов, смотрите. Они все говорят: «Вот это хвастовство». Это будет сделано очень быстро».

4 августа 2023 года. Выступление на обеде республиканцев в Монтгомери, штат Алабама.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентство, потому что мы его выиграем, я добьюсь урегулирования ужасной войны между Россией и Украиной. Я очень хорошо знаю их обоих, они все уладят. Этого никогда бы не случилось. Это будет сделано очень, очень быстро».

5 августа 2023 года. Выступление на обеде республиканцев в Колумбии, Южная Каролина.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я очень хорошо знаю их обоих. Мы все уладим. Этого не должно было случиться. Этого не должно было случиться. Все эти десятки тысяч, сотни тысяч погибших людей; число погибших намного больше, чем вы слышите, – но мы немедленно и справедливо все уладим».

8 августа 2023 года. Митинг в Уиндхэме, штат Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как я стану президентом, мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет улажена. Я очень хорошо знаю их обоих. Сделаем это очень быстро, может быть, за 24 часа».

15 сентября 2023 года. Выступление перед организацией «Заботливые женщины Америки» в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной».

25 сентября 2023 года. Митинг в Саммервилле, Южная Каролина.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет улажена. Я знаю их обоих. Все будет улажено быстро».

29 сентября 2023 года. Выступление на мероприятии республиканцев в Анахайме, Калифорния.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как я выиграю президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет улажена очень быстро».

11 ноября 2023 года. Митинг в Клэрмонте, штат Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, потому что мы его выиграем, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной, которая никогда не должна была начаться».

18 ноября 2023 года. Выступление в Форт-Додже, штат Айова.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы вместе выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Мы ее уладим. Я очень хорошо знаю Путина, лажу с ним. Я очень хорошо знаю Зеленского».

5 января 2024 года. Митинг в Мейсон-Сити, штат Айова.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло – это будем мы все вместе – я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я очень хорошо знаю их обоих, Зеленского и Путина. Я все улажу».

17 января 2024 года. Митинг в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир.

«Вступив в должность, я также восстановлю мир с помощью силы. Я быстро улажу эту войну в Украине». И: «Я разберусь с этим очень быстро, очень рано. Я думаю – я думаю, что закончу с этим, когда стану избранным президентом. Я думаю, что я разберусь с этим задолго, задолго до того, как займу этот пост».

19 января 2024 года. Митинг в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Я улажу ее. Я хорошо знаю Путина, я хорошо знаю Зеленского, я знаю их обоих, и мы все уладим. Это должно быть улажено».

21 января 2024 года. Митинг в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир.

«Я улажу ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как займу свой пост».

22 января 2024 года. Митинг в Лаконии, Нью-Гэмпшир.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло – мы выиграем, мы выиграем его вместе – я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Мы ее уладим».

27 января 2024 года. Митинг в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Я сделаю это быстро. Я знаю их обоих. И мы восстановим на этой планете мир на земле».

14 февраля 2024 года. Митинг в Северном Чарльстоне, Южная Каролина.

«Но еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете – я выиграю президентское кресло – я буду делать вещи, которые будут потрясающими, например, я немедленно урегулирую войну между Россией и Украиной. Она будет улажена очень быстро».

23 февраля 2024 года. Митинг в Рок-Хилле, Южная Каролина.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете вскоре после того, как мы – мы, мы, не я, мы – выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной, я улажу ее. Люди гибнут тысячами, ужасная вещь. При администрации Трампа мы вернемся к миру через силу».

23 февраля 2024 года. Выступление на мероприятии Федерации черных консерваторов в Колумбии, Южная Каролина.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной и восстановлю мир через силу».

2 марта 2024 года. Митинг в Ричмонде, штат Вирджиния.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я очень хорошо знаю их обоих. И мы восстановим мир через силу. Урегулируйте эту войну, это плохая война».

2 марта 2024 года. Митинг в Гринсборо, Северная Каролина.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и мы восстановим мир с помощью силы».

1 мая 2024 года. Митинг во Фриленде, штат Мичиган.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, мы выиграем, все мы вместе выиграем, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Я знаю их обоих. Я ее улажу».

1 мая 2024 года. Митинг в Ваукеше, штат Висконсин.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло – а это мы все вместе, это мы, это не я – я улажу ужасную войну между Россией и Украиной».

11 мая 2024 года. Митинг в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Я очень хорошо знаю их обоих».

18 мая 2024 года. Выступление перед Национальной стрелковой ассоциацией.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной, и мы восстановим, как это было всего четыре года назад, мир через силу».

6 июня 2024 года. Интервью с доктором Филом.

«Я разберусь с этим, и к моменту моего прихода к власти война в Украине будет урегулирована и закончена». Как избранный президент, я добьюсь этого. Как избранный президент, вы обладаете огромной властью. Я смог заключить великие сделки с момента моего избрания в 2016 году. Я смог заключить большие сделки с момента моего избрания до того, как я вступил в должность, в том небольшом пространстве – потому что у вас там огромная власть».

15 июня 2024 года. Выступление на мероприятии Turning Point в Детройте, штат Мичиган.

«Я улажу этот вопрос до того, как займу Белый дом в качестве избранного президента. Я все улажу. Надо это прекратить».

27 июня 2024 года. Президентские дебаты против тогдашнего президента Джо Байдена.

«Я урегулирую эту войну между Путиным и Зеленским как избранный президент до того, как вступлю в должность 20 января. Я улажу эту войну. Людей убивают так ненужно, так глупо. И я улажу ее, и я улажу ее быстро, до того как вступлю в должность».

28 июня 2024 года. Митинг в Чесапике, штат Вирджиния.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло – мы, мы выиграем президентское кресло – я полностью урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной».

20 июля 2024 года. Митинг в Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентство – мы, мы выиграем; мы выиграем его все вместе – я полностью урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной».

24 июля 2024 года. Митинг в Шарлотте, Северная Каролина.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы – мы, люди в этом зале – выиграем президентское кресло, я улажу ужасную войну между Россией и Украиной. Мы уладим ее быстро. Я сделаю это как избранный президент, я сделаю это».

26 июля 2024 года. Выступление на мероприятии Turning Point в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентское кресло, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной; я урегулирую ее и предотвращу Третью мировую войну».

27 июля 2024 года. Митинг в Сент-Клауде, штат Миннесота.

«Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы выиграем президентство – а я говорю «мы», мы выиграем это вместе, – я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной».

9 августа 2024 года. Митинг в Бозмане, штат Монтана.

«И еще до того, как я займу Овальный кабинет, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной».

21 августа 2024 года. Митинг в Ашеборо, Северная Каролина.

«Если мы победим, я улажу этот вопрос еще до того, как займу пост; я улажу его как избранный президент, я прекращу эту войну. С Россией – да, мы ее прекратим. Украина и Россия, мы собираемся остановить это, и быстро. Это будет сделано еще до моего вступления в должность».

23 августа 2024 года. Интервью с Шоном Райаном.

«Я уже говорил это раньше, Шон: я улажу эту войну, когда стану избранным президентом, то есть до того, как приду к власти 20 января».

7 сентября 2024 года. Митинг в Мосини, штат Висконсин.

«Но вся эта история с Россией: никто в истории не был более жестким по отношению к России, чем Трамп. И человек, который знает это лучше всех, – президент Владимир Путин. Он знает это лучше всех. И вот что я вам скажу: я закончу эту войну, закончу и улажу ее еще до того, как окажусь в Белом доме. Как избранный президент, я добьюсь этого».

10 сентября 2024 года. Президентские дебаты против тогдашнего вице-президента Камалы Харрис.

«…Я хочу разобраться с войной. Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина; у меня хорошие отношения, и они уважают вашего президента, играете? Они уважают меня. Они не уважают Байдена. Как бы вы его уважали? За что? По какой причине? За два года он даже не позвонил Путину. Он ни с кем не разговаривал. Они даже не пытаются получить его. Это война, которая должна быть решена. Я улажу ее еще до того, как стану президентом. Если я выиграю, то когда стану избранным президентом. И что я сделаю – я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их вместе».

19 сентября 2024 года. Интервью Newsmax.

«Итак, надеюсь, мы выиграем выборы. Мы все изменим. Я улажу эту войну еще до того, как стану президентом. Я улажу ее, пока буду избранным президентом».

1 октября 2024 года. Митинг в Ваунаки, штат Висконсин.

Я урегулирую войну в Украине еще до вступления в должность, я урегулирую ее, будучи избранным президентом». На днях я встречался с президентом Зеленским. Я очень хорошо знаю президента Путина. Я все улажу».

16 октября 2024 года. Интервью с Патриком Бет-Дэвидом.

Трамп: «Я думаю, что мир будет вести себя хорошо, и я думаю, что я улажу отношения между Россией и Украиной, пока я избранный президент». Бет-Дэвид: «Пока вы избранный президент». Трамп: «Пока я избранный президент». Бет-Дэвид: «Ничего себе». Трамп: «Вам нужен этот авторитет». Бет-Дэвид: «Конечно». Трамп: «Пока я избранный президент, я все улажу».

17 октября 2024 года. Выступление на благотворительном ужине Эла Смита, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

«Сегодня вечером ко мне подошло много людей из Украины, очень религиозных людей, и они просят меня о помощи. Так печально видеть, что в Украине погибло столько людей, и мы собираемся разобраться с этим – мы разберемся с этим, если победим». Поскольку я избранный президент, я собираюсь добиться этого. Я собираюсь сделать это до того, как мы туда придем».