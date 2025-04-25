Мнение: Почему американцы отказываются заводить детей

Пропаганда работает. За последние 20 лет в США вдвое увеличилось количество сторонников запрещённой в России идеологии чайлдфри, то есть тех, кто принципиально не хочет видеть у себя дома никаких детей — ни родных, ни приёмных. В 2002 идейных бездетных было 14%, а в 2022-2023 их стало уже 29% (ссылка).

При этом нам известно, что за эти 20 лет в США произошли три сдвига, которые могли повлиять на настроения масс:

1. Общество кардинально полевело. В 1990-е США жили ещё в духе Рэмбо и Терминатора: «будь сильным, побеждай, и ты сбудешь американскую мечту». В начале нулевых фокус начал смещаться с восхищения силой (во всех смыслах этого слова) на защиту слабости. К 2022 году условный Шварценеггер — богатый белый мужчина, который любит женщин, ходит в церковь, физически развит и свиреп — превратился из типичного героя в типичного врага общества.

2. Срамные утехи вошли в моду. В 2002 году американское общество было терпимым, а в 2022 году стало горячо одобряющим. В 2002 году печать Гоморры уже никого не шокировала, но её всё же принято было прятать под рукавом рубашки. В 2022 году своё отличие уже выставляли напоказ, как знак высокого статуса, дающий право на уважение и привилегии.

3. Идеология чайлдфри также вошла в моду. Ещё в 2002 году на бездетных взрослых в США смотрели с некоторой жалостью — предполагалось, что они или слишком уродливы, чтобы найти себе полноценного супруга, или имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие им размножиться. К 2022 году давление общества исчезло, и вопрос «Как это — не хочешь заводить детей?!» перестали задавать.

С материальной точки зрения при этом в США мало что изменилось — уровень жизни среднего американца если и снизился, то не рывком. Весь вред обществу был нанесён на уровне идей.

Россия учла ошибки Запада и движется сейчас в правильном направлении: две деструктивные идеологии запрещены у нас на уровне пропаганды, но не запрещены на уровне личной практики за закрытыми дверьми. На мой взгляд, это идеальная конфигурация: если бы власти перегнули палку в борьбе с пороками, начали бы проявляться опаснейшие побочки.

С другой стороны, радуга и чайлдфри возникли не из воздуха — они стали естественным развитием базовой левой идеи, суть которой сводится к тому, что богатым и здоровым быть не нужно, а нужно быть бедным и больным. Левая идея, увы, в России чувствует себя привольно.

Как я много раз говорил, последовательный русский националист должен быть богатым, православным и многодетным. У нас, к сожалению, всё ещё популярно обратное мнение, согласно которому порядочный человек должен быть бедным, носить две гвоздики усатому вождю и осознанно отказываться «плодить нищету».